Biotinidaz nedir, ne işe yarar? Yenidoğan bebeklerde biotinaz eksikliği neden olur, nasıl tedavi edilir?

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Biyotinidaz eksikliği, ciddiye alınması gereken önemli bir rahatsızlıktır. Bu nedenle dikkat edilmesi gerekir.

Biotinidaz Nedir?

Biyotinidaz eksikliği, vücudun vitamin biyotini geri dönüşüm yapamadığı oldukça önemli bir kalıtsal bir hastalıktır. Bu durum tespit edilemez ve tedavi edilmezse, semptomları ve belirtileri tipik olarak hayatın ilk birkaç ayında görünür. Ama daha sonra çocuklukta daha da belirginleşebilir.

Biotinidaz Ne İşe Yarar?

Biotin, glukoz, vücutta yağ asitleri ve aminoasitler metabolizması için gerekli olan koenzim görevini üstlenir. B vitamin grubu, karbonhidratları parçalamak ve besinlerden yağ ve enerjiye dönüştürmeye yardımcı olur. Bu enerji, vücudun gerekli görevlerini yerine getirmesi için yakıt görevi görür.

Biotin, güçlü saçları ve tırnakları destekleyen bir protein olan keratini üretmek için de gereklidir. Biotin, saç, cilt ve tırnak sağlığını korumaya yardımcı olur. B vitamini kompleksi metabolizma aktivitesini, sinir sinyallemesini, beyin fonksiyonlarını ve günlük fonksiyonları da destekler.

Yenidoğan Bebeklerde Biotinaz Eksikliği Neden Olur?

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Biyotinidaz eksikliği, hastalığın daha olduğu ciddi olduğu dönemlerde; nöbetlere, solunum problemlerine, zayıf kas tonusuna (hipotoni), işitme ve görme kaybına, saç dökülmesine (alopesi), denge ve hareket problemlerine (ataksi), cilt döküntülerine, ve kandidiyazis ismi verilen bir mantar enfeksiyonuna neden olabilir. Bu hastalıktan etkilenen çocuklarda gelişimi de gecikir. Hayat boyu tedavi, tüm bu komplikasyonların ortaya çıkmasını önleyebilir ya da komplikasyonlar daha önce geliştiyse bunların iyileşmesini sağlayabilir.

Kısmi biyotinidaz eksikliği, bu hastalığın daha hafif yaşanan bir halidir. Tedavi olmadan, hastalıktan etkilenen çocuklar hipotoni, saç dökülmesi, deri döküntüleri yaşayabilir. Ama bu sorunlar sadece enfeksiyon, hastalık ya da diğer stres durumlarında ortaya çıkar.

Biotin Eksikliği Tedavisi Nasıl Yapılır?

Biotin eksikliğinin belirtileri çoğu zaman başka hastalıklar ile karıştırılabilir. Bu hastalığın bazı nedenlerini belirlemek için ek laboratuvar ve kan testleri gerekebilir. Hastalığın nedeni ne olursa olsun, genellikle biotin eksikliği, doğrudan beslenme desteği ile alınarak gerçekleşebilir. Ama doğru beslenmenin yeterli olmadığı durumlarda biotin takviyesi de almak gerekir.

Biotin Hangi Gıdalarda Bulunur?

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Biotin eksikliğinin tedavi edilebilmesi için besinlerden biotin alınması gerekir. Biyotinidaz eksikliği, kalıtsal bir hastalıktır. Bu hastalık, vücudun biotini geri dönüştürememesi sonucunda ortaya çıkar. Bu hastalık, tedavi edilmezse, ciddi sorunlara neden olur. Aynı zamanda belirtiler çocuklukta daha da artabilir. Biotini besinlerden karşılamak oldukça kolaydır. Biotin, pek çok besinin içinde bulunur. İçinde biotin olan besinler ise;

Yumurta sarısı

Tam buğday ekmeği

Böbrek ve karaciğer gibi sakatatlar

Somon ve diğer deniz ürünleri

Kırmızı et

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Süt, yoğurt ve peynir dahil olmak üzere süt ürünleri

Karnabahar, mantar, havuç gibi bazı sebzeler

Avokado

Soya fasulyesi, mercimek, yeşil bezelye ve diğer baklagiller

Fındık, fıstık, badem, ceviz gibi kuruyemişler

Arpa ve mısır da dahil olmak üzere tüm tam tahıllar

Muz, maya, ahududu, çilek

Pişirme gibi işlemler, biotini etkisiz hale getirebildiği için gıdaları olabildiğince az ya da çiğ işlenmiş olarak tüketmek gerekir. Doğal olarak yeteri kadar biotin alamıyorsanız, doktorunuz size ek bir takviye de önerilebilir.

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Biotin Faydaları Nelerdir?

Sağlıklı saçlar ve tırnaklar için gereklidir.

Diyabet kontrolünde oldukça etkilidir.

Biotine duyarlı olan bazal ganglion hastalığının tedavisinde oldukça etkilidir.

Diyalizin yan etkilerini azaltmaya yardımcı olur.

Multipl Skleroz (MS) hastalarının tedavisine yardımcı olur.