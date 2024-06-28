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BİLSEM öğrencilerine burs

Güncelleme Tarihi:

#BİLSEM#TEVİTÖL#Burs
BİLSEM öğrencilerine burs
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 14:10

Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL), ön değerlendirme sonucu ilk 10'da yer alan BİLSEM'li öğrencilere yüz 100 burs verecek. İlk 10'da yer almayan öğrencilere ise ailelerinin maddi durumu göz önünde bulundurularak burs desteği sağlanacak.

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Okulun internet sitesinde ilan edilen kriterlere göre uygun olan öğrenciler öncelikle ön başvuru yapacak. Başvurusu kabul edilen adaylar, 29-30 Haziran ile 1-2 Temmuz tarihlerinde Gebze Muallimköy’de bulunan kampüse; İstanbul dışında yaşayan ve kampüse erişim güçlüğü yaşayan öğrencileri de aynı tarihlerde İzmir, Adana, Ankara ve Diyarbakır'daki gerçekleştirilecek olan “ön değerlendirme” aşamasına çağrılacak. Ön değerlendirmeler Türk Eğitim Vakfı'nın burs heyeti tarafından yapılacak.

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#BİLSEM#TEVİTÖL#Burs

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