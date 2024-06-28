BİLSEM öğrencilerine burs

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Okulun internet sitesinde ilan edilen kriterlere göre uygun olan öğrenciler öncelikle ön başvuru yapacak. Başvurusu kabul edilen adaylar, 29-30 Haziran ile 1-2 Temmuz tarihlerinde Gebze Muallimköy’de bulunan kampüse; İstanbul dışında yaşayan ve kampüse erişim güçlüğü yaşayan öğrencileri de aynı tarihlerde İzmir, Adana, Ankara ve Diyarbakır'daki gerçekleştirilecek olan “ön değerlendirme” aşamasına çağrılacak. Ön değerlendirmeler Türk Eğitim Vakfı'nın burs heyeti tarafından yapılacak.