MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriBilkent Üniversitesi, Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e onursal doktora ünvanı verecek
GeriEğitim Bilkent Üniversitesi, Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e onursal doktora ünvanı verecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eğitim
AA
Haber Giriş: 10.03.2021 - 11:45 | Son Güncelleme:

Bilkent Üniversitesi, Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e onursal doktora ünvanı verecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bilkent Üniversitesi, Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e onursal doktora ünvanı verecek

Bilkent Üniversitesi tarafından, COVID-19 aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye onursal doktora tevcih edilecek.

Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, bir yıldan kısa sürede COVID-19 aşısının geliştirilmesinde önemli rol oynayan Şahin ve Türeci'nin, salgının önüne geçilmesindeki katkılarının büyük olduğunu söyledi. Onkoloji ve immünoloji alanında araştırma geçmişine sahip Şahin ve Türeci'nin hekim ve akademisyenliğinin yanı sıra iki şirket kurmuş başarılı girişimciler olduğunu belirten Atalar, şöyle konuştu:
"2008 yılında kurulan BioNTech, salgının ilk günlerinde, Ocak 2020'de, COVID-19'a karşı geliştirilecek aşı üzerinde araştırma yapmaya başladı ve ilaç şirketi Pfizer ile işbirliği içinde, haberci ribonükleik asit (mRNA) aşısı BNT162b2'yi geliştirdi. Aşı, önce Aralık 2020'de İngiltere'de acil kullanım için, daha sonra da diğer birçok ülke tarafından onaylandı. Pfizer-BioNTech aşısı, şu anda dünya çapında COVID-19'a karşı uygulanan önde gelen aşılardan biri. Üniversitemizin Mütevelli Heyeti, senatosu Türeci ve Şahin'e onursal doktora tevcih edilmesi önerisini onayladı. Bilkent Üniversitesi, Dr. Türeci ve Prof. Dr. Şahin'e mRNA-tabanlı aşıları geliştirmeleri ve örnek oluşturan girişimcilik başarıları nedeniyle onursal doktora tevcih edecek. Onursal doktora töreninin yakın gelecekte iki Türk bilim insanımızın katılımıyla Bilkent Üniversitesi'nde düzenlenmesi planlanıyor."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi