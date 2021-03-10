Bilkent Üniversitesi, Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e onursal doktora ünvanı verecek

Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, bir yıldan kısa sürede COVID-19 aşısının geliştirilmesinde önemli rol oynayan Şahin ve Türeci'nin, salgının önüne geçilmesindeki katkılarının büyük olduğunu söyledi. Onkoloji ve immünoloji alanında araştırma geçmişine sahip Şahin ve Türeci'nin hekim ve akademisyenliğinin yanı sıra iki şirket kurmuş başarılı girişimciler olduğunu belirten Atalar, şöyle konuştu:

"2008 yılında kurulan BioNTech, salgının ilk günlerinde, Ocak 2020'de, COVID-19'a karşı geliştirilecek aşı üzerinde araştırma yapmaya başladı ve ilaç şirketi Pfizer ile işbirliği içinde, haberci ribonükleik asit (mRNA) aşısı BNT162b2'yi geliştirdi. Aşı, önce Aralık 2020'de İngiltere'de acil kullanım için, daha sonra da diğer birçok ülke tarafından onaylandı. Pfizer-BioNTech aşısı, şu anda dünya çapında COVID-19'a karşı uygulanan önde gelen aşılardan biri. Üniversitemizin Mütevelli Heyeti, senatosu Türeci ve Şahin'e onursal doktora tevcih edilmesi önerisini onayladı. Bilkent Üniversitesi, Dr. Türeci ve Prof. Dr. Şahin'e mRNA-tabanlı aşıları geliştirmeleri ve örnek oluşturan girişimcilik başarıları nedeniyle onursal doktora tevcih edecek. Onursal doktora töreninin yakın gelecekte iki Türk bilim insanımızın katılımıyla Bilkent Üniversitesi'nde düzenlenmesi planlanıyor."