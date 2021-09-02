Bilim Kurulu eğitim için toplandı: Okulları ve üniversiteleri kapatmayacağız

Bakan Özer’in Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

“Öncelikle okullarımızı 5 gün yüz yüze eğitime açmada sürekli bize rehberlik eden Sağlık Bakanlığı’mıza ve Bilim Kurulu üyelerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Korona salgını dünyanı etkisi altına aldığından bu yana tüm alanları olumsuz etkiledi. Bizler de öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin salgından en az düzeyde etkilenmeleri için Sağlık Bakanlığı’mız ile birlikte çalıştık.

TÜM İHTİYAÇLARI OKULLARA GÖNDERDİK

DSÖ ve UNİCEF gibi kuruluşlar eğitimin kesintisiz olarak yüz yüze devam etmesinin hayatı önem taşıdığını ifade ediyorlar. Yüz yüze eğitime geçilmesi artık bir tercih olmaktan çıkmış, artık zorunluluk haline gelmiştir. Yüz yüze eğitim için gerekli adımları Sağlık Bakanlığı ile attık. Koronavirüs salgınında alınması gereken önlemleri 81 ile gönderdik. Okullarımızda ihtiyaç duyulan dezenfektan temizlik malzemelerini tüm okullarımıza gönderdik.

650 MİLYON TL AYIRDIK

2021-2022 öğretim yılında hazırlık döneminde okullarımızın bu sürece hazırlanması için 650 milyon TL’yi okullarımıza gönderdik. . 2020-2021 yılı ödeneği tüm 223 milyon TL’dir. Bunun üç katı ödeneği okullarımıza eriştirdik. Maskeden dezenfektana kadar her türlü hazırlığı yapmış bulunuyoruz. 58 bin okulumuz için 113 bin temizlik personelini görevlendirilmesini tamamlamış bulunuyoruz.

2 MİLYON 359 BİN 422 ÖĞRENCİ OKULLU OLDU

Eğitim öğretim 6 Eylül’de başlıyor ama uyum haftası dün 1 Eylül’de başladı Minik öğrenciler ilk kez okullarına başladı, 2 milyon 359 bin 422 öğrencimiz okullarına gidiyorlar. 165 bin 450 öğretmenimizde aktif olarak ders vermeye başladı. İki günlük süreç sorunsuz bir şekilde toparlandı. Yavrularımızın öğretmenleriyle buluşma hazzı her türlü fedakarlığa değerdi.

NİHAYET OKULLARI AÇIYORUZ

6 Eylül itibariyle de nihayet haftada 5 gün okullarımızı evlatlarımıza açıyoruz. Bir daha hiç kapanmaması için sadece bizlere sorumluluk düşmüyor aynı zamanda tüm velilerimize, servis şoföründen kantin çalışanlarına öğretmenlerimize kadar tüm paydaşlara düşüyor.

OKULLARIMIZ BİR DAHA KAPANMASIN

Bu nedenle okullarımızın bir daha kapanmaması için tüm velilerimiz öğretmenlerimiz ve personelimize çağrı yapmak isterim. Lütfen belirlediğimiz kurallar harfiyen uyalım. Bu kurallara uyalım ki okullarımız bir daha kapanmasın. Süreç tüm paydaşları ilgilendiren bir süreçtir. Yine bu süreçte İçişleri Bakanlığımızdan çok destek gördük. Bir kez daha vurgulamak istiyorum. Okullarımız ilk açılan ve son kapatılan yerler olmalıdır.”

TÜNELİN UCU GÖRÜNDÜ

Toplantının ardından konuşan Bakan Koca yeni dönem için alınan önlemlerle ilgili şunları söyledi:

“Çalışmalarımızla okullarda güven ortamı oluşturulacak. 2020 yılının başlarından itibaren sağlık açısından en çok büyüklerimiz, işgücü itibariyle orta yaş grubu, eğitim açısından da gençlerimiz etkilendi. 2021 yılı itibariyle gerek hastalığın daha iyi anlaşılması gerekse aşının devreye girmesiyle önümüzü görebiliyoruz.

AŞI BİZİ KORUYOR

Aşı programımız başlarken tünelin ucundaki ışık görünüyor demiştim, şimdi tünelin ucu gözüküyor diyebilirim. Bu süreçte yarım bırakacak işimiz yoktur. Vaka artışının aşı olmamış kişilerden kaynaklandığını belirtmiştim. Aktif vakalarımızın yüzde 81’i tam aşılı olmayan kişilerdir. Yani 500 bine yakın vaka tam aşılı değildir. Hastaneye yatan vakaların yüzde 90’ı da aşısız vatandaşlarımızdır. Vefat edenlerin yüzde 90’ı ya hiç aşı olmamış veya aşıları eksik kişilerdir. Aşı bizi koruyor. Belirli sürelerle aşılarla tam korunabiliyoruz. Aşınızı olun, kendinizi ve toplumumuzu koruyun. Önümüzdeki hafta başında çocuklarımız okula kavuşacak. Tüm azmimiz yüz yüze eğitim vermek ve bunun sürekliliğini sağlamak. Salgın yüzünden gençlerimizin eğitiminin yarım kalması çok üzücüdür. Bunun için okulları açık tutmak en önemli görevimiz.

ÇOCUKLARIMIZI KORUMAK SINIFLARI KORUMAK ANLAMINA GELİYOR

Okullar da kalabalık ortam oluşmaması için tedbirleri ve rehberleri uygulayacağız. Bunun için endişelenen velilerimiz olabilir. Önce veliler olarak tedbirlere uymalıyız. Bu dönemde öğretmenleri, öğrencileri örnek alacağız. Kendi çocuklarımızı korumak ve onlar için tedbirli olmak çocuklarımızın sınıf arkadaşlarını da korumak anlamına geliyor. Hep birlikte çaba gösterirsek zil sesinden sonra alarm sesi gelenleri haksız çıkarırız. Öğretmenlerimizin motivasyonu hepimizden büyük olacak. Kendi sağlıkları kadar öğrencilere sevgileri söz konusu.”

ÜNİVERSİTELER EĞİTİMİN DEVAMI İÇİN FEDAKARLIK YAPTI

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ise şöyle konuştu:

“Bildiğiniz üzere 3 yarı yıl, yani bir buçuk seneden beri Yüksek Öğretim Kurumları eğitim öğretimine ara vermeden bütün kurumlarımız üniversitelerimiz eğitim öğretim ve akademik faaliyetlerine devam etmektedir. Salgın sürecinde kantinlerimizi, ve kampüslerimiz hep açıktı. Salgın sebebiyle eğitim öğretim faaliyetlerimiz uzaktan yapmaya karar verdik. Salgının ilanından itibaren Türkiye’deki bütün üniversiteler salgına karşı çok hızlı bir reaksiyon göstererek bütün derslerini dijital hale getirmek suretiyle öğrencilerine hizmet vermeyi sürdürdüler. Üniversitelerimiz YÖK’ün aldığı kararlar dahilinde öğrencilerin eğitim öğretimini devam etmesi için fedakarlıkta bulundular.

Bunun yanı sıra diğer akademik faaliyetleri de ara vermeden devam ettiler. Yayın faaliyetlerin, AR-GE faaliyetlerini üniversite-sanayi faaliyetlerini sürdürdüler. Şimdi yeni bir akademik yıla giriyoruz. Bu ayın sonlarına doğru belki ekim ayının başında üniversitelerimizle açmış olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız teşrifleriyle umumi bir açılış gerçekleşecektir.

KILAVUZ HAZIRLADIK

YÖK ve olarak üniversite olarak eğitim faaliyetlerini yüz yüze sürdürme kararı almış olduk. Yüz yüze eğitim kararından itibaren her biri kendi üniversitelerinde kendi kurularıyla beraber yüz yüz eğitimin yapılabilmesi ve sürdürülebilmesi için almış oldular. Bu sene de gerek kampüs ortamlarında uygulanacak kurallar, gerekse eğitim öğretim süreçleriyle ilgili bütün üniversitelere yönelik kılavuz çalışması gerçekleştirdik.

SALGININ SEYRİNE GÖRE EĞİTİM MODELİ DEĞİŞEBİLİR

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu üyelerimizin tavsiyeleri ile bu kılavuzları oluşturduk. Bu sene de aynı kılavuzları rehberleri güncelleyerek Yüksek Öğretim Kurumlarımızla paylaştık. Her biri kendi öğrencilerine, öğretmenlerine ve personellerine kampüs içinde eğitim öğretim içinde nasıl ders yapmak, nasıl sosyalleşmesi gerektiğini bu kılavuzla ortaya koymuş oldular. Bugün itibariyle yerleşkelerde alınması gerek tüm tedbirleri almış bulunuyorlar. YÖK olarak biz yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdürmek istiyoruz. Tabi salgın şartlarının ülkemizde nasıl gelişeceğini de önceden göremediğimiz gibi salgının seyrine göre yüz yüze eğitim esnasında diğer eğitim öğretim usullerinin de üniversiteler tarafından kullanılması için karar aldık. . Üniversitelerimiz salgın boyunca eğitim öğretimin aksamaması hususunda hibrit ve harmanlanmış eğitim modellerinden faydalanabilecekler.

Bu eğitim öğretimin aksamaması konusunda önemlidir diye düşünüyorum. Üniversitelerimiz bu modellerle birlikte yüz yüze ders yapma imkanının yanı sıra derslerinin bir kısmını online yapabilme yetkisine haizdir. Ve üniversitelerimiz bu konuda gerekli çalışmaları tamamlamıştır. Yani üniversitelerimiz hangi dersleri yüz yüze hangi dersleri online yapacağını planlamıştır.

AŞI OLUN

Eğitim öğretim konusunda aldığımız başlıca kararlar var. Onların her birinin ayrıntısına inmemiz mümkün değil. Ama üniversitelerimiz bütün kamuoyuyla bunları paylaşmıştır. YÖK başkanı olarak üniversitelerimizde yüz yüze eğitime gelecek öğrenci kardeşlerimden, meslektaşlarımdan isteğim aşı olmalarıdır.

EĞİTİM ÖĞRETİM DEVAM EDECEK

Yeni dönemde eğitim ve öğretim hususunda almış olduğumuz esnek kararlar doğrultusunda devam ettirileceğini paylaşmak isterim. 2021-2022 senesinde bir buçuk senelik bu aradan sonra yüz yüze eğitim ile birlikte üniversitelerimiz tüm öğrencilerini kucaklayacaktır. Biz de üniversitelerimize öğrencilerimizin gelmesini arzu ediyoruz. Bunu gerçekleştirebilmemiz için salgın şartlarına hepimizin riayet etmesi lazım.”

E TAKİP SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Bakan Özer, toplantı sonrası basın mensubunda gelen soru doğrultusunda okullarda uygulanacak elektronik takip sistemini şöyle açıkladı:

“Geçen haftalarda açıkladığımız gibi, tüm il ve ilçelerdeki okullarımızda vaka, temas durumunu sağlık bakanlıyla koordineli biçime takip edebileceğimiz bir sistem kurduk. Bu sitemi yöneticilerimize açtık. Yöneticilerimiz rahatlıkla takip yapabilecek. Sağlık Bakanlığı bizlerle verileri paylaşıyor. m temaslı, kimden PCR istenecek, görebilecekler.

KAMPÜS KURALLARI YURTLARDA DA GEÇERLİ

YÖK Başkanı Özvar, kampüsler için alınmış olan tedbirlerin yurtlarda da geçerli olacağını belirtti. Koca ise “Yurtlar bir öğrenciden fazla kişinin kaldığı odalarda aşı olmayanın kişinin nasıl olacağını nasıl karşılanacağını hatırlatmak istiyorum.” dedi.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN NE KADARI AŞI OLDU

Koca öğretmenlerin aşılanmasıyla ilgili:

“Aşılanmayanların okula alınmaması gibi bir durum olmaz bu net. Biz öğretmenlerimizin aşılanama oranların giderek arttığını biliyoruz. En bir doz aşı olan eğitimci oranı yüzde 88 buldu, iki toz ise yüzde 75. Bunun dışında yüzde 4 oranında son 6 ayda hastalığı geçiren kişiler var. Hastalığı geçiren öğretmende ilk 6 ay PCR zorunlu olmayacak demek oluyor. Veliler tedirgin olmasın. Öğretmenler yüzde 92 oranında korunabilir durumda. Veliler öğrencilerle temas halinde olduğu için riskli konumda. Velilerde aşı ya PCR zorunluğu yok zorunluluk, velilerimizde en az öğretmelerimiz kadar sorumluluk taşıyor olmalı” dedi.

Bakan Özer ise aşılanma konusunda “Servis’ten çıkıp evine geçene kadar geçen süre, öğretmenlerimiz ve diğer elemanlarımızın aşı olması ki zorunluk yok. Öğretmelerimizdeki aşılanma oranları Türkiye genelinin çok üstünde. öğretmenlerimiz hem aşı olmayıp hem PCR’a karşı çıkacağına inanmak istemiyorum Öğretmenlerimiz 1,5 yıldır büyük fedakarlıklar yaptılar. Böyle fedakar öğretmenlerin aşı ya PCR olmadan okullara geleceğini düşünmüyorum. Şu an yaklaşık 165 bin öğretmenimiz sahada, aşı ya PCR olmamak ilgili bize iştirak eden bir şey yok. Evreni normalleştirmek istiyorsak, eğitimi normalleştirmek zorundayız“ dedi.

ÜNİVERSİTELER EĞİTİME HAZIR

Başkan Özvar, hibrit eğitim ile ilgili şunları söyledi:

“Salgından bağımsız olarak derslerin ve kredilerin bir kısmını çevrimiçi verebiliyordu, salgına endeskli bir karar değil ama salgını seyrine göre üniversiteler kredilerin bir kısmını çevrimiçi verebilecekler. Servis dersleri daha önce çevrimiçi veren üniversitelerimiz vardı. Salgın koşullarında bu olanalar biraz daha genişletildi. Elbette bu durumun üniversitelerimizin ve rektörlerin takdirindedir. Üniversiteler kararlarını almış vaziyetteler. Kararlar alındı, hazırlıklar tamam, bizler eğitim faaliyetlerine devam edeceğiz”