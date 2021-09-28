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Bilim insanı nasıl yazılır? TDK' ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Bilim insanı kelimesinin doğru yazımı

#Nasıl Yazılır?#TDK#Bilim İnsanı
Bilim insanı nasıl yazılır TDK ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır Bilim insanı kelimesinin doğru yazımı

Kelimelerin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılıp yazılmayacağına çok dikkat edilmelidir. Genelde çok geliyor bitişik yazılırken Türkçede bazı kelimeler ise ayrı ele alınmalıdır. Peki, bilim insanı nasıl yazılır? TDK' ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır tüm detayları ile derledik.

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Türkçede birçok kelime bitişik ya da ayrı şekilde ele alınarak taşımış olduğu anlamı üzerinden değerlendirilir. Bu bağlamda merak edilen kelimeler içerisini ‘bilim insanı’ sözcük grubu geliyor.

Bilim İnsanı Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin doğru yazımı, ‘Bilim insanı’ şeklinde ayrı ele alınmasıdır. Bilim ve insan kelimelerinin bir araya gelmesi ile aynı şekilde anlam sunar. Evrene ilişkin olgu ve değişkenleri ele almak suretiyle inceleme gerçekleştiren kişiler bilim insanı olarak ifade edilir.

TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Türk Dil Kurumu kapsamında ele alındığı vakit bu kelime, ‘Bilim insanı’ olarak ayrı yazılmaktadır.

Bilim insanı (Doğru)

Biliminsanı (Yanlış)

Bilim İnsanı Kelimesinin Doğru Yazımı

Bilim insanı kelimesi bu şekilde ayrı olarak ele alınmalı ve yazılmalıdır. Kendi anlamı ile beraber cümle içerisinde veya tek başına kullanılabilir.

 

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