Bilader ne demek, ne anlama geliyor? Bilader kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Haberin Devamı

Bilader kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Abi

2- Ağabey

3- Bey Kardeş

4- Refik

5- Hempa

6- Musahip

7- Hem-dem

Bilader Ne Demek?

Bilader kelimesi masonların arasında da hitap sözü olarak kullanılmakta ve kardeş anlamına gelmektedir.

Bilader Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Bilader kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Erkek kardeş

İkinci Anlamı: Çok yakın arkadaş.

Bilader Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

''Bu yaz biladerimle birlikte Bodrum'a gideceğiz.''