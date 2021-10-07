Bilader ne demek, ne anlama geliyor? Bilader kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbul İl Sağlık Müdürü canlı yayında açıkladı Bu yaş grubu dikkatİstanbul İl Sağlık Müdürü canlı yayında açıkladı! Bu yaş grubu dikkat#Koronavirüs
Hepsini acımadan dövdüler... Kan donduran gizli kayıtlarHepsini acımadan dövdüler... Kan donduran gizli kayıtlar!#AB
Caner Erkini kadroya aldım çünkü...'Caner Erkin'i kadroya aldım çünkü...'#Milli Takım
Almanyada seçimin ardından istifa depremiAlmanya'da seçimin ardından istifa depremi!#Armin Laschet
Pfizerden flaş aşı açıklaması Resmen başvurdular...Pfizer'den flaş aşı açıklaması! Resmen başvurdular...#Kovid Aşısı
Erdoğandan 3600 ek gösterge açıklaması: Bu mesele çözülecekErdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması: Bu mesele çözülecek#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İstanbul semalarında... Selçuk Bayraktardan Bayraktar TB2 paylaşımıİstanbul semalarında... Selçuk Bayraktar'dan Bayraktar TB2 paylaşımı! #Baykar Savunma
Aşı karşıtlarının kanıtı çöktü... BioNTechte sonuçlar belli olduAşı karşıtlarının 'kanıt'ı çöktü... BioNTech'te sonuçlar belli oldu#Kovid Aşısı
Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için imzalar atıldıDemirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için imzalar atıldı#Demirören Medya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
Bakan Kurumdan atık toplayıcıları açıklamasıBakan Kurum'dan "atık toplayıcıları" açıklaması#Atık Toplayıcıları
Senaryosunun yüzüne 10 yıl kimse bakmadı Herkesin dilindeki dizinin çarpıcı hikayesiSenaryosunun yüzüne 10 yıl kimse bakmadı! Herkesin dilindeki dizinin çarpıcı hikayesi#Squid Game
23 yıllık gizem çözüldü... Yakayı böyle ele verdi23 yıllık gizem çözüldü... Yakayı böyle ele verdi#Dolandırıcı
Murat Başoğlu ölümden dönmüşMurat Başoğlu ölümden dönmüş#Murat Başoğlu
Süper Lig favorisini açıkladı Ne Beşiktaş, ne F.Bahçe, ne G.Saray...Süper Lig favorisini açıkladı! Ne Beşiktaş, ne F.Bahçe, ne G.Saray...#Eyüpspor
İdo Tatlıses davul zurna ile kız evindeİdo Tatlıses davul zurna ile kız evinde! #İdo Tatlıses
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Bilader ne demek, ne anlama geliyor? Bilader kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Bilader#TDK
Bilader ne demek, ne anlama geliyor Bilader kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Halk arasında hem bilader hem de birader şeklindeki kullanımı yaygın olan bu sözcük, dilimize Farsçadan geçmiştir. Yaklaşık 8 asırdır kullanılmakta olan birader kelimesinin sözlük anlamı erkek kardeştir. Bu kelime, çok yakın arkadaşlar tarafından hitap sözü olarak da kullanılır. Bilader kelimesinin içinde yer aldığı tamlamalara ise manzum eserlerde sıklıkla yer verilir. Örneğin birader-i can beraber tamlaması, birbirlerine kardeş kadar yakın olan dostlar manasına gelir. Bilader ne demek, TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Bilader kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Abi

2- Ağabey

3- Bey Kardeş

4- Refik

5- Hempa

6- Musahip

7- Hem-dem

 Bilader Ne Demek?

 Bilader kelimesi masonların arasında da hitap sözü olarak kullanılmakta ve kardeş anlamına gelmektedir.

 Bilader Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 TDK'ya göre Bilader kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

 İlk Anlamı: Erkek kardeş

 İkinci Anlamı: Çok yakın arkadaş.

 Bilader Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

 ''Bu yaz biladerimle birlikte Bodrum'a gideceğiz.''

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ne Demek#Bilader#TDK