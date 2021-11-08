Biçim kelimesinin eş anlamlısı nedir? Biçimin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Biçim kelimesi cümle içinde hem sıfat hem de zarf olarak kullanılır. Örnekler:
1- Senden yaşça büyük insanlarla ne biçim konuşuyorsun? (Zarf)
2- Yazarın konuyu ele alış biçimi hoşuma gitti. (Sıfat)
Biçim Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Şekil:
Dilimize Arapçadan geçmiş olan şekil kelimesi, hem resim hem de dış görünüş demektir. Kelimenin çoğulu şemal şeklinde yazılır. Bu kelime genellikle ''şekli şemali'' şeklinde ikileme olarak kullanılır.
2- Form:
Fransızca kökenli bir sözcük olan form da şekil kelimesiyle eş anlamlıdır. Bu kelimeden türetilmiş olan formel ise biçimsel anlamına gelir.
3- Suret:
Suret hem şekil hem de yüz anlamına gelir.
4- Eskiz:
Eskiz kelimesi biçim ve taslak demektir.
Biçimin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- Bu ''şekilleri'' cetvelle daha kolay çizersin.
2- Aristoteles'e göre, ''formel'' neden varlığın dört şartından biridir.
3- Sadece ''surette'' takılıp kalmamalı, içeriğe de önem vermeli.
4- Kendime yeni bir ''eskiz'' defteri almalıyım.