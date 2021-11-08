Biçim kelimesinin eş anlamlısı nedir? Biçimin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Biçim kelimesi cümle içinde hem sıfat hem de zarf olarak kullanılır. Örnekler:

1- Senden yaşça büyük insanlarla ne biçim konuşuyorsun? (Zarf)

2- Yazarın konuyu ele alış biçimi hoşuma gitti. (Sıfat)

Biçim Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Şekil:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan şekil kelimesi, hem resim hem de dış görünüş demektir. Kelimenin çoğulu şemal şeklinde yazılır. Bu kelime genellikle ''şekli şemali'' şeklinde ikileme olarak kullanılır.

2- Form:

Fransızca kökenli bir sözcük olan form da şekil kelimesiyle eş anlamlıdır. Bu kelimeden türetilmiş olan formel ise biçimsel anlamına gelir.

3- Suret:

Suret hem şekil hem de yüz anlamına gelir.

4- Eskiz:

Eskiz kelimesi biçim ve taslak demektir.

Biçimin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- Bu ''şekilleri'' cetvelle daha kolay çizersin.

2- Aristoteles'e göre, ''formel'' neden varlığın dört şartından biridir.

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3- Sadece ''surette'' takılıp kalmamalı, içeriğe de önem vermeli.

4- Kendime yeni bir ''eskiz'' defteri almalıyım.