Biçim kelimesinin eş anlamlısı nedir? Biçimin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırılıyorElektrik faturalarındaki TRT payı kaldırılıyor#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Galatasaray - L. Moskova maçı için çarpıcı açıklama Maçı tekrar etmek için bir sebep varGalatasaray - L. Moskova maçı için çarpıcı açıklama! "Maçı tekrar etmek için bir sebep var"#Galatasaray
Türkkanın vekilliğinin düşürülmesi söz konusu mu AK Partili isimden açıklamaTürkkan'ın vekilliğinin düşürülmesi söz konusu mu? AK Partili isimden açıklama#Ankara
Erdoğan İYİ Partili Türkkana tepki: Neresinden tutsanız alçaklıkErdoğan İYİ Partili Türkkan'a tepki: Neresinden tutsanız alçaklık#Kabine
Konyada korkutan deprem Bakan Kurumdan ilk açıklamaKonya'da korkutan deprem! Bakan Kurum'dan ilk açıklama#Konya
Covid-19da sıcak gelişme Bakan Kocadan bir hatırlatma dahaCovid-19'da sıcak gelişme! Bakan Koca'dan bir hatırlatma daha#Koronavirüs
Portekiz Fenerbahçeyi konuşuyor Pereira ve Mesut...Portekiz Fenerbahçe'yi konuşuyor! 'Pereira ve Mesut...'#Fenerbahçe
İYİ Partide Türkkanın yerine getirilen isim belli olduİYİ Parti'de Türkkan'ın yerine getirilen isim belli oldu!#Lütfü Türkkan
CHPnin İYİ Partili Türkkan açıklamasına AK Partiden peş peşe tepkiler İzmir İddiasını çürüttülerCHP'nin İYİ Partili Türkkan açıklamasına AK Parti'den peş peşe tepkiler! İzmir İddiasını çürüttüler#Muhammet Emin Akbaşoğlu
Karabağ Zaferinin 1. yılı coşkuyla kutlandıKarabağ Zaferi'nin 1. yılı coşkuyla kutlandı#Şuşa
Sosyal medyadan anket başlatmıştı Hisselerde sert düşüşSosyal medyadan anket başlatmıştı! Hisselerde sert düşüş#Elon Musk
Aşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planıAşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planı!#Kovid Aşısı
Borsada rekor üzerine rekor Ciddi yükselişler gelebilirBorsada rekor üzerine rekor! Ciddi yükselişler gelebilir#Borsa İstanbul
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen boşanıyor mu Fotoğraflı cevapBurak Özçivit ve Fahriye Evcen boşanıyor mu? Fotoğraflı cevap#Burak Özçivit
20 aylık yasak kalktı ikisi aynı anda havalandı... İşte sebebi20 aylık yasak kalktı ikisi aynı anda havalandı... İşte sebebi#ABD
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Biçim kelimesinin eş anlamlısı nedir? Biçimin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Biçim#Biçim Eş Anlamlı
Biçim kelimesinin eş anlamlısı nedir Biçimin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Öz Türkçe bir sözcük olan biçim kelimesi, biçmek fiilinden türetilmiştir. Biçmek fiilinin yan anlamı şekil vermektir. Biçim ise bir şeyin dış görünüşü ve sureti anlamına gelir. Mimari ve resim gibi görsel sanatlarda yapıların ve sanat eserlerinin yapılış tarzına da biçim denir. Bu sözcük yinelendiğinde ikileme olarak kullanılır. Biçim biçim ikilemesi, envai çeşit demektir. Biçim kelimesinin eş anlamlısı nedir? Biçim kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

Haberin Devamı

 Biçim kelimesi cümle içinde hem sıfat hem de zarf olarak kullanılır. Örnekler:

 1- Senden yaşça büyük insanlarla ne biçim konuşuyorsun? (Zarf)

 2- Yazarın konuyu ele alış biçimi hoşuma gitti. (Sıfat)

 Biçim Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- Şekil:

 Dilimize Arapçadan geçmiş olan şekil kelimesi, hem resim hem de dış görünüş demektir. Kelimenin çoğulu şemal şeklinde yazılır. Bu kelime genellikle ''şekli şemali'' şeklinde ikileme olarak kullanılır.

 2- Form:

 Fransızca kökenli bir sözcük olan form da şekil kelimesiyle eş anlamlıdır. Bu kelimeden türetilmiş olan formel ise biçimsel anlamına gelir.

 3- Suret:

 Suret hem şekil hem de yüz anlamına gelir.

 4- Eskiz:

 Eskiz kelimesi biçim ve taslak demektir.

 Biçimin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 1- Bu ''şekilleri'' cetvelle daha kolay çizersin.

 2- Aristoteles'e göre, ''formel'' neden varlığın dört şartından biridir.

Haberin Devamı

 3- Sadece ''surette'' takılıp kalmamalı, içeriğe de önem vermeli.

 4- Kendime yeni bir ''eskiz'' defteri almalıyım.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Biçim#Biçim Eş Anlamlı

BAKMADAN GEÇME!

Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi yeniden mahkemelik

Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi yeniden mahkemelik

#Özer Hurmacı
Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

#Berdan Mardini