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Beyitlerle kurulan nazım şekilleri ve biçimleri nelerdir? Özellikleri ve örnekleri ile konu anlatımı

#Eğitim#Araştırma#Beyitlerle Kurulan Nazım Şekilleri
Beyitlerle kurulan nazım şekilleri ve biçimleri nelerdir Özellikleri ve örnekleri ile konu anlatımı

Arapçada mısra kapı, beyit ise ev demektir. Şiirde, mısra dize anlamına gelir. İki dizeden oluşan nazım birimleri ise beyit olarak adlandırılır. Divan edebiyatında beyitlerle kurulan nazım şekillerinin başında gazel ve kaside gelir. Vahdet-i vücud, ayan-ı sabite ve fenafillah gibi tasavvufi konuların işlendiği mesneviler de kendi arasında kafiyeli beyitlerle yazılır. Beyitlerle kurulan nazım şekillerini örnek şiirlerle derledik.

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Birbirleriyle kafiyeli olan beyitlere matla denir. Gazel ve kasidelerin ilk beyitleri matla şeklinde yazılır. Mesnevilerin ise tamamı matlalardan oluşur.

 Beyitlerle Kurulan Nazım Şekilleri ve Biçimleri Nelerdir?

 Beyitlerle yazılan nazım şekilleri gazel, kaside, kıta, mesnevi, muamma, lugaz ve müstezattır. 11. yüzyıldan sonra en çok yazılan nazım şekillerinin başında gazel gelir. Şairlerin farklı türlerdeki şiirlerini topladığı eserlere divan denir. Divanların tamamı kasidelerle başlar. En sonunda ise muamma ve lugazlar yer alır.

 Beyitlerle Kurulan Nazım Şekilleri Örnekleri ve Özellikleri

 1- Gazel:

 Gazel kelimesinin sözlük anlamı güzel bir kadın için yazılmış şiirdir. Ancak divan şairleri tarafından kaleme alınan gazellerde beşeri aşktan çok ilahi aşk anlatılır. Gazellerde en çok kullanılan kelimeler ve mazmunlar şunlardır:

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 Gonca-dehen: Ağzı gonca kadar küçük olan sevgi

 Peri-peyker: Peri yüzlü

 Serv-kamed: Selvi boylu

 Bezm-i Alem: Ruhların dünyaya gönderilmeden önce bekletildikleri yer. Bezm-i gam ve bezm-i elest şeklinde de geçer.

 Nafe: Sevgilinin saçı

 Misk: Güzel koku

 Mükahhal: Sürmeli göz

 Lika: Yüz

 Zanu-be- zanu: Diz dize

 Alem-i misal: Rüyalar alemi

 Alem-i Kevn ü Fesad: Oluş ve bozuluş alemi, dünya

 Tâk-ı Ebru: Keman kaşlı

 Çah-ı Zenahdan: Çene Çukuru

 Dil: Gönül

 Fülfül: Kara biber, sevgilinin yüzündeki ben

 Dil-ara: Kalbi süsleyen sevgili

 Örnek Gazeller:

 Hıred-mendi ki daim alemi ilim içre seyreyler

 Esalib-i fünun-i şiirden elbette gafildir

 Mezak-ı şiir hem bir özge alemdir hakikatte

 İki alemleri seyreylemek gayet de müşkildir

 Fuzuli

 Aşk yaktı canımı icad olunmadan alem henüz

 Sinemde dağ açtılar na-bud iken merhem henüz

 Enderunlu Hamid

 Halk mecaz anladı yare hakikatim

 Alemde kimse bilmedi gitti hakikatim

 Fevri

 Anılsın ol debistan-ı elem-şad olduğum yerdir

 Misal-i tıfl-ı nev-res gahi azad olduğum yerdir

 Anılsın ol harab-abad-ı kuy-ı mey füruşan kim

 Humar ile harab olmuşken abad olduğum yerdir

 Ahmet Vesim

 2- Lugaz - Muamma:

 Soru şeklinde yazılan ve genellikle bir ya da iki beyitten oluşan bilmecelere lugaz ve muamma denir. Muammalarda sadece yer ve kişi adları sorulur. Lugazlarda ise konu sınırlaması yoktur.

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 Bende yok sabr-u sükun sende vefadan zerre

 İki yoktan ne çıkar fikredelim bir kerre

 Bu muamma 17. yüzyılın en önemli divan şairlerinden biri olan Nabi tarafından kaleme alınmıştır. Şiirde geçen ''iki yok'' ile ''Na'' ve ''Bi'' kelimeleri kastedilir. Şair bu muammada dolaylı olarak kendi adını sormaktadır.

 3- Kaside:

 Padişahı ve devletin ileri gelenlerini övmek için yazılan manzum eserlere kaside denir. Bazı kasidelerde Allah'ın zatı ve sıfatları övülür. Kasidelerde nesip ve girizgah bölümünden sonra methiye ve fahriye gelir. Şair methiyede şiiri yazdığı kişiyi, fahriye bölümünde ise kendisini över.

 Örnek:

 Tût-i mucize-gûyem ne desem laf değil

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 Çarh ile söyleşemem âyinesi saf değil

 Nef'i

 4- KIT'A:

 En az 2, en fazla 10 beyitten oluşan manzum eserlere kıta denir. Kıtalarda, gazellerden farklı olarak matla yer almaz. Şeyh Galip, Fehim-i Kadim ve Şeyhi, en fazla kıta yazan divan şairleri arasında yer alır.

 Örnek:

 Dil hayli zaman kalmış idi valih u hayran

 Gerdun ile bir afet-i devran arasında

 Şeyh Galip

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#Eğitim#Araştırma#Beyitlerle Kurulan Nazım Şekilleri

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