Beyitlerle kurulan nazım şekilleri ve biçimleri nelerdir? Özellikleri ve örnekleri ile konu anlatımı

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Birbirleriyle kafiyeli olan beyitlere matla denir. Gazel ve kasidelerin ilk beyitleri matla şeklinde yazılır. Mesnevilerin ise tamamı matlalardan oluşur.

Beyitlerle Kurulan Nazım Şekilleri ve Biçimleri Nelerdir?

Beyitlerle yazılan nazım şekilleri gazel, kaside, kıta, mesnevi, muamma, lugaz ve müstezattır. 11. yüzyıldan sonra en çok yazılan nazım şekillerinin başında gazel gelir. Şairlerin farklı türlerdeki şiirlerini topladığı eserlere divan denir. Divanların tamamı kasidelerle başlar. En sonunda ise muamma ve lugazlar yer alır.

Beyitlerle Kurulan Nazım Şekilleri Örnekleri ve Özellikleri

1- Gazel:

Gazel kelimesinin sözlük anlamı güzel bir kadın için yazılmış şiirdir. Ancak divan şairleri tarafından kaleme alınan gazellerde beşeri aşktan çok ilahi aşk anlatılır. Gazellerde en çok kullanılan kelimeler ve mazmunlar şunlardır:

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Gonca-dehen: Ağzı gonca kadar küçük olan sevgi

Peri-peyker: Peri yüzlü

Serv-kamed: Selvi boylu

Bezm-i Alem: Ruhların dünyaya gönderilmeden önce bekletildikleri yer. Bezm-i gam ve bezm-i elest şeklinde de geçer.

Nafe: Sevgilinin saçı

Misk: Güzel koku

Mükahhal: Sürmeli göz

Lika: Yüz

Zanu-be- zanu: Diz dize

Alem-i misal: Rüyalar alemi

Alem-i Kevn ü Fesad: Oluş ve bozuluş alemi, dünya

Tâk-ı Ebru: Keman kaşlı

Çah-ı Zenahdan: Çene Çukuru

Dil: Gönül

Fülfül: Kara biber, sevgilinin yüzündeki ben

Dil-ara: Kalbi süsleyen sevgili

Örnek Gazeller:

Hıred-mendi ki daim alemi ilim içre seyreyler

Esalib-i fünun-i şiirden elbette gafildir

Mezak-ı şiir hem bir özge alemdir hakikatte

İki alemleri seyreylemek gayet de müşkildir

Fuzuli

Aşk yaktı canımı icad olunmadan alem henüz

Sinemde dağ açtılar na-bud iken merhem henüz

Enderunlu Hamid

Halk mecaz anladı yare hakikatim

Alemde kimse bilmedi gitti hakikatim

Fevri

Anılsın ol debistan-ı elem-şad olduğum yerdir

Misal-i tıfl-ı nev-res gahi azad olduğum yerdir

Anılsın ol harab-abad-ı kuy-ı mey füruşan kim

Humar ile harab olmuşken abad olduğum yerdir

Ahmet Vesim

2- Lugaz - Muamma:

Soru şeklinde yazılan ve genellikle bir ya da iki beyitten oluşan bilmecelere lugaz ve muamma denir. Muammalarda sadece yer ve kişi adları sorulur. Lugazlarda ise konu sınırlaması yoktur.

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Bende yok sabr-u sükun sende vefadan zerre

İki yoktan ne çıkar fikredelim bir kerre

Bu muamma 17. yüzyılın en önemli divan şairlerinden biri olan Nabi tarafından kaleme alınmıştır. Şiirde geçen ''iki yok'' ile ''Na'' ve ''Bi'' kelimeleri kastedilir. Şair bu muammada dolaylı olarak kendi adını sormaktadır.

3- Kaside:

Padişahı ve devletin ileri gelenlerini övmek için yazılan manzum eserlere kaside denir. Bazı kasidelerde Allah'ın zatı ve sıfatları övülür. Kasidelerde nesip ve girizgah bölümünden sonra methiye ve fahriye gelir. Şair methiyede şiiri yazdığı kişiyi, fahriye bölümünde ise kendisini över.

Örnek:

Tût-i mucize-gûyem ne desem laf değil

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Çarh ile söyleşemem âyinesi saf değil

Nef'i

4- KIT'A:

En az 2, en fazla 10 beyitten oluşan manzum eserlere kıta denir. Kıtalarda, gazellerden farklı olarak matla yer almaz. Şeyh Galip, Fehim-i Kadim ve Şeyhi, en fazla kıta yazan divan şairleri arasında yer alır.

Örnek:

Dil hayli zaman kalmış idi valih u hayran

Gerdun ile bir afet-i devran arasında

Şeyh Galip