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Beyin kabuğu nedir? Beyin kabuğunun görevleri, yapısı ve özellikleri

#Beyin Kabuğu#İşitme#Kortikal
Beyin kabuğu nedir Beyin kabuğunun görevleri, yapısı ve özellikleri

Beyin kabuğu olarak bilinen neokorteks, altı tane farklı olan hücresel tabakalardan meydana gelmektedir. Bu farklı tabakaların görevleri de birbirinden farklıdır. Hepsi farklı yerlerden sorumludur. Beynin yapısı temelde karmaşık bir yapıya sahiptir. Korteksin de pek çok kısmı kortikal kolon adı verilen işlevsel yapıdan meydana gelir. İşlevsel birimleri olarak kabul edilmektedir. Peki, beyin kabuğu nedir? Görevleri ve yapısı nasıldır tüm detayları ile derledik.

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Beyin kabuğu, en kısa tanımıyla çeşitli işlevlere sahip olan ve vücutta pek çok alanı yöneten, beyinde yer alan bir alandır.

 Beyin Kabuğu Nedir?

 Beyin kabuğu, farklı tabakalardan meydana gelmiş olmasının yanı sıra farklı görevleri bulunan sistem olarak tanımlanabilir. Beynin kıvrımlı olan ve gri bir maddeden meydana gelen dış tabakasına verilen ad olarak bilinir. Zihinsel işlevlerde çok fazla rol oynamaktadır. 2 ila 5 mm arasında gri maddeden meydana gelen beyin kabuğu, 10 milyardan daha fazla sinir hücresini barındırır. Beynin en büyük alanı beyin kabuğu olarak bilinir. Beyin sapı ile beyincik üzerinde yer alan bu yapı, beynin kalan diğer alanlarını tamamıyla örter. Sol ve sağ yarım küre olarak meydana gelir. Her ayrı bir yarım küre farklı görevlerden sorumludur.

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 Beyin Kabuğunun Görevleri Nelerdir?

 Beyin kabuğunun bilinen pek çok farklı görevi bulunmaktadır. Beyin kabuğunun görevleri şu şekilde sıralanabilir:

  1. Beynin gelişmesi açısından bakıldığı zaman en ileride ve gelişmiş olan yer beyin kabuğu olarak bilinir. Algı, dil ve düşünme gibi özellikleri kontrol eden ve işlevini yerine getirmesini sağlayan alan olarak bilinir.
  2. Sinir aracılığı yardımı ile elde edilmiş olan bilgileri bir raya toplayarak işleme dönüştüren ve yöneten alan da beyin kabuğu olarak bilinir.
  3. 5 duyu organı da beyin kabuğu yardımı ile üstüne düşen görevleri düzgün bir şekilde yerine getirir.
  4. Beyin kabuğunun bir diğer görevi de bir konu da herhangi bir şey üzerine fikir yürütme, parçaları birbiri ile tamamlayarak sonuca gelme gibi durumlarda da çok önemli bir konuma sahiptir.
  5. Farklı durumları algılamada görev üstlenir.
  6. Sinir sisteminin en üst kısmında yer almaktadır.
  7. Görme, duyma, vücut duyuları gibi pek çok benzer özellikler beyin kabuğunda yer alan özel bölümler ile ilişkilidir. Gözden çıkmış olan görme siniri art kafa lobunda bulunan beyin kabuğu tarafından görüntüye dönüştürülmeyi sağlar.
  8. Bilinçli düşünmenin merkezi olarak bilinir. Anıları hatırlamada fayda sağlar ve deneyimler yardımı ile de davranışı değiştirmede görevi vardır.
  9. Tatma, dokunma, görme ve koklama gibi duyuların algılanma durumu; bilgileri analiz etme, planlama, düşünme gibi görevler de beyin kabuğu tarafınca gerçekleştirilir. Bu yapılar soyut düşüncede, mantıkta ve sanatta, matematikte, ince el becerisi gerektiren işlerde büyük rol oynar. Beyin kabuğu sayesinde etrafta gelişmekte olan olayların ya da durumların farkına varılır. Sanat, bilim ve estetik gibi canlıların ayrışmasını sağlayan konular beyin kabuğu sayesinde işlem görür. Beyin kabuğu konusunu anlatabilmek için bile beyin kabuğundan faydalanılır.

 Beyin Kabuğunun Yapısı

 Beynin yarım küresi her biri ayrı dört loba ayrılır. Alın lobunu çeper lobundan ayıran bir merkez oluk vardır. Ense lobunu herhangi bir ayıran yarık bulunmaz. Beyin yarı küresi arka tarafını oluşturmaktadır. Bu ayrımlar işlevsel ayrımın sınırını da oluşturmaktadır. İnsan davranışlarını etkileyen önemli durumlar burada yer almaktadır.

 Beyin Kabuğunun Özellikleri

 Beyin kabuğunun pek çok önemli özellikleri bulunur. İşitme, tatma, düşünme gibi günlük hayatta sık sık kullanılan durumların gerçekleştiği yer olarak bilinir. Duyuların farklı bir şekilde algılanması ve ayrışması da beyin kabuğu görevleri arasında yer almaktadır. Beynin gelişme göstermesi, beyin kabuğu ile ilgili olan bir durumdur. Düşünme, algılama ve konuşma gibi özellikleri koordine etme özelliğine sahiptir.

 

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#Beyin Kabuğu#İşitme#Kortikal

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