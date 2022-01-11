Beyin kabuğu nedir? Beyin kabuğunun görevleri, yapısı ve özellikleri

Beyin kabuğu, en kısa tanımıyla çeşitli işlevlere sahip olan ve vücutta pek çok alanı yöneten, beyinde yer alan bir alandır.
Beyin Kabuğu Nedir?
Beyin kabuğu, farklı tabakalardan meydana gelmiş olmasının yanı sıra farklı görevleri bulunan sistem olarak tanımlanabilir. Beynin kıvrımlı olan ve gri bir maddeden meydana gelen dış tabakasına verilen ad olarak bilinir. Zihinsel işlevlerde çok fazla rol oynamaktadır. 2 ila 5 mm arasında gri maddeden meydana gelen beyin kabuğu, 10 milyardan daha fazla sinir hücresini barındırır. Beynin en büyük alanı beyin kabuğu olarak bilinir. Beyin sapı ile beyincik üzerinde yer alan bu yapı, beynin kalan diğer alanlarını tamamıyla örter. Sol ve sağ yarım küre olarak meydana gelir. Her ayrı bir yarım küre farklı görevlerden sorumludur.
Beyin Kabuğunun Görevleri Nelerdir?
Beyin kabuğunun bilinen pek çok farklı görevi bulunmaktadır. Beyin kabuğunun görevleri şu şekilde sıralanabilir:
Beyin Kabuğunun Yapısı
Beynin yarım küresi her biri ayrı dört loba ayrılır. Alın lobunu çeper lobundan ayıran bir merkez oluk vardır. Ense lobunu herhangi bir ayıran yarık bulunmaz. Beyin yarı küresi arka tarafını oluşturmaktadır. Bu ayrımlar işlevsel ayrımın sınırını da oluşturmaktadır. İnsan davranışlarını etkileyen önemli durumlar burada yer almaktadır.
Beyin Kabuğunun Özellikleri
Beyin kabuğunun pek çok önemli özellikleri bulunur. İşitme, tatma, düşünme gibi günlük hayatta sık sık kullanılan durumların gerçekleştiği yer olarak bilinir. Duyuların farklı bir şekilde algılanması ve ayrışması da beyin kabuğu görevleri arasında yer almaktadır. Beynin gelişme göstermesi, beyin kabuğu ile ilgili olan bir durumdur. Düşünme, algılama ve konuşma gibi özellikleri koordine etme özelliğine sahiptir.