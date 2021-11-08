Berrak kelimesinin eş anlamlısı nedir? Berrağın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Berrak kelimesinin eş anlamlısı duru ve saydam kelimeleridir.

Berrak Nedir?

Berrak kelimesinin eş anlamlısını bulmak için Berrak kelimesinin anlamının bilinmesi gerekmektedir. Berrak kelimesinin anlamları aydınlık, açık, duru ve temiz olarak verilmektedir. Berrak kelimesinin anlamlarından bazıları berrak kelimesinin eş anlamlı kelimeleridir.

Berrak Kelimesinin Eş Anlamlıları Nelerdir?

Berrak kelimesinin iki adet eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Berrak kelimesiyle eş anlamlı olan kelimeler duru ve saydam kelimeleridir. Cümle içerisinde kullanılan Berrak kelimesi yerine saydam veya duru kelimeleri getirilirse cümlenin anlamında herhangi bir değişiklik olmamaktadır.

Berrak Kelimesine Örnek Cümleler

Suyun berraklığından yüzen balıklar gözüküyordu. / Suyun duruluğundan yüzen balıklar gözüküyordu. / Suyun saydamlığından yüzen balıklar gözüküyordu.

Bizim köyden geçen su pınarının suyu oldukça berraktır. / Bizim köyden geçen su pınarının suyu oldukça durudur. / Bizim köyden geçen su pınarının suyu oldukça saydamdır.

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Bu yıl tatilde bir deniz bulduk suyun berraklığını görünce bütün tatil oraya gittik. / Bu yıl tatilde bir deniz bulduk suyun duruluğunu görünce bütün tatil oraya gittik. / Bu yıl tatilde bir deniz bulduk suyun saydamlığını görünce bütün tatil oraya gittik.