Bent Nedir? Edebiyatta Bent Ne Anlama Gelir? Türkçe'de Kullanılan Bent Örnekleri

Edebiyatta en önemli unsurlardan birini bent kavramı oluşturmaktadır. Bent kavramı konusunda bilgi sahibi olan insanlar olduğu gibi aynı şekilde yeterli bilgi sahibi olmayan insanlarında varlığı söz konusudur. Bu noktada bent kavramı ile alakalı olarak araştırma yapan insanların sayında önemli bir artış söz konusu durumdadır.

Bent Nedir?

Edebiyat konu olduğunda bent kavramı büyük bir önem taşımaktadır. Bu doğrultuda bent nedir sorucu ciddi bir merak uyandırmaktadır. Bent: Bir şiiri oluşturan bölümlerden her birine bent denilmektedir. Şiirlerdeki beyit ve dörtlükte dize sayısı bellidir, fakat bentlerde dize sayısı değişiklik gösterebilmektedir.

Edebiyatta Bent Ne Anlama Gelir?

Edebiyatta bent: Şiirde üç ya da daha fazla dizeden meydana gelen ve anlam bütünlüğü barındıran parçalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda dörtlükte bir bent olarak değerlendirilir. Konun çok daha net anlaşılabilir olması için ilk olarak bilinmesi gereken husus edebiyat nedir sorusunun olacaktır. Ancak bu şekilde edebiyatta bent ne anlama gelir sorusunun yanıtı tam bir netlik kazanabilir.

Edebiyat: Diğer adı literatür olan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Edebiyat olayları, fikirleri, duyguları, hayalleri dili araç olarak kullanmak suretiyle estetik bir biçimde ifade etme sanatı olarak tanımlanır. Edebiyatçı ise; edebi nitelik taşıyan yazıları yazan bireye verilen ad olmaktadır.

Türkçe'de Kullanılan Bent Örnekleri

Türkçede kullanılan bent örnekleri; bent konusunun çok daha net bir şekilde anlaşılması adına çok ciddi öneme sahip faydalar sağlar. Bu bakımdan Türkçede kullanılan Bent konusuna bir örnek vererek konun detayına girilmesinde yarar olacaktır. Bu sayede konu çok daha açıklayıcı olacaktır. Bu kapsamda bir bent örneği şu şekildeki bir şiir ile verilebilir:

Yersin, içersin sofrasından, dört yüz senedir,

Kuvvetlisin fakat kuvvet hak değil.

Bakımsızlıklarla göçüp gitmiş koskoca bir cihan,

Mevsimler soğumuş, temiz sular tükenmiş,

Buğday, Selçuklulardan günümüze kalan başak değil.

Yukarıda verilen örnekte görüldüğü üzere bent; üç yahut daha fazla sayıdaki dizenin barındırmış olduğu anlam bütünlüğünü oluşturacak bir şekilde bir araya gelmesiyle oluşmaktadır.

İkiden fazla bütünlük meydana getiren dizelere “bent bir başka deyişle küme, bölüm denilmektedir. Bu konu ile alakalı olarak verilebilecek olan bir başka örnek şu şekildedir:

“Kırmızı Karanfil” şiiri üçer dizelik olan iki bentten meydana gelmiştir.

Yârin dudağından getirilmiş olan

Bir katre alevdir bu kırmızı karanfil

Yüreğim acısından bunu öğrendi

Düştükçe bir kurşunla vurulmuş gibi yer yer

Kızgın kokusundan kuşlar

Kalbim ona deli divane oldu

Çoğu zaman Türkçede kullanılan bent terimi zaman zaman kıta ile karıştırılabilmektedir. Bu durum ise çoğu kişide ciddi bir kafa karışıklığı yaşanmasına neden olabilmektedir. Esasında şiirin her bir birimine bent adı verilir. Bent terimi ile kıta terimi arasında yer alan en önemli farkı ise kıta çoğunlukla dört dizeden meydana gelir fakat bent ise çoğu zaman 3 ile 5 dizeden ibaret olmaktadır.

Bu sebeple Türkçede kullanılan bent ile kıta terimlerinin arasındaki farkın iyi öğrenilmesinde çok büyük bir yarar olacaktır. Bentler ayrıca, iki, üç, dört, beş, altı, yedi on yahut daha çok sayıdaki dizelerden meydana gelebilir. İki dizelik şekilde yazılmış durumda olan bentlere ise "beyit" denir. Diğer kümelere ise mısra sayısı doğrultusunda üçlük, dörtlük, beşlik vb denilmektedir. Bu kapsamda beyit ile bent terimleri de birbirinden önemli olan farklar barındırmaktadır.