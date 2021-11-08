Bellek kelimesinin eş anlamlısı nedir? Belleğin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Her kelimede olduğu gibi bellek sözcüğünün de belli bir eş anlamlı sözcüğü bulunmaktadır. Aynı zamanda Belle kelimesinin bu açıdan birden fazla eş anlamlı karşılığı olduğunu söylemek gerekir. Ancak özellikle bir tanesi yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Bellek Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Bellek kelimesinin eş anlamlı karşılığı birden fazla sözcük üzerinden ifade edilir.

- Hafıza

- Dağarcık

- Akıl

- Zihin

Bu şekilde yukarıda öne çıkan kelimeleri ile beraber eş anlamlı olarak farklı yerlerde kullanılabilir.

Belleğin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

Belli kelimesine karşılık olarak Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit özellikle hafıza sözcüğü öne çıkmaktadır. Tabii bununla birlikte akıl ve zihin ile dağarcık gibi kelimeleri de değerlendirmek mümkün. Ancak günlük yaşamda ya da farklı yerlerde hafıza kelimesinin daha etkili bir karşılık verdiğini söylemek gerekir.

‘’Bütün konuştuklarımızı hafıza iyi aldı.’’

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‘’İnsan hafızası oldukça geniştir ve engin bir denize benzer.’’

Yukarıda öne çıkan değişik cümleler ile beraber hafıza kelimesini bellek sözcüğünün karşılık olarak kullanmak mümkün. Bu doğrultuda her iki sözcükte aynı anlam üzerinden amaca uygun farklı yerlere değerlendirme imkanı tanımaktadır.