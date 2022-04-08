Belgisiz sıfat nedir? Belgisiz sıfatlar örnekleri ve cümleleri ile konu anlatımı

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Cümle içerisinde en çok kullanılan belgisiz sıfatlardan bazıları şunlardır:

1- Sayısız 2- Hepsi 3- Tamamı 4- Nice 5- Bir takım

Belgisiz Sıfat Nedir?

İsmi nitelemesine rağmen, net bir sayı belirtmeyen ön adlara belgisiz sıfat denir. Bazı belgisiz sıfatlarla belgisiz zamirler aynıdır. Cümle içerisinde ikisini ayırt etmek için kelimeden sonra isim soylu bir sözcük gelip gelmediğine bakılmalıdır.

Örnekler:

1- Çoğu zaman nereye gittiğini bilmem.

Çoğu, ''zaman'' kelimesini nitelediği için sıfattır.

2- Çoğu, burada değil.

Bu cümlede, çoğu, ismin yerine kullanıldığı için zamirdir.

3- Bazı caddelerde çok trafik var.

Bazı - Sıfat

4- Bazıları seninle tekrar görüşmek istiyor.

Bazıları - Zamir

Belgisiz Sıfatlar Örnekleri ve Cümleleri

A- BİR YIĞIN

Bir yığın, sayılamayacak kadar çok anlamına gelir. Genellikle anlamca olumsuz cümlelerde kullanılır.

Örnek Cümleler:

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1- Bir yığın sorunla uğraşırken bir de senin problemlerinle ilgilenemem.

2- Kafamda cevaplanmamış bir yığın soru var.

3- Masanın üstünde bir yığın para vardı.

B- BİRÇOK

Birçok, günlük hayatta en çok kullanılan belgisiz sıfatlardan biridir.

Örnek Cümleler:

1- Geçen hafta birçok kitap aldım ama henüz hiç birine başlayamadım.

2- Bu filmi birçok film arasından seçtim.

3- Birçok kişi senin hakkında olumlu düşünüyor.

4- İşe yeni başlayan personel hakkında birçok şikayet aldık.

C- BİRKAÇ

1- Bir kaç kişiyle daha görüştükten sonra işe kime alacağımı seçeceğim.

2- Birkaç pürüz çıktığı için sözleşme haftaya imzalanacak.

3- Eve gelirken markete uğrayıp kahvaltılık birkaç şey aldım.

4- Zamanınız varsa birkaç soru daha sorabilir miyim?

5- Ben birkaç sokak serserisine pabuç bırakacak biri değilim.

D- BELLİ BAŞLI

Birçok seçenek arasından seçilmiş olan nesneleri ya da ihtimalleri belirtmek için belli başlı kelimesi sıfatı kullanılır.

Örnek Cümleler:

1- Belli başlı konular üzerinde anlaşmaya varsak da hala tam olarak uyuşamadığımız konular var.

2- Belli başlı sorunları çözersek gerisi çorap söküğü gibi gelecektir.

3- Maalesef belli başlı prosedürleri herkese uygulamak zorundayız.

E- HER

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Her sıfatı kullanıldığı yere göre hepsi, tümü ya da sık sık anlamına gelir.

Örnek Cümleler:

1- Atalarımız boşuna dememiş her gördüğün sakallıyı deden zannetme diye.

2- Her defasında bildiğini okumaya devam mı edeceksin?

3- Ona bir yıl boyunca her ay mektup yazdım ama hiçbirine cevap vermedi.

4- Her akşam eve dönmeden önce biraz sahilde oturup manzarayı seyrederim.

5- Her yeni doğan gün, yeni sürprizlere ve ihtimallere gebe.

Not: Farsçada ''kes'' kimse anlamına gelir. Her ve kes kelimeleri birleşik yazıldığı için, bu sözcük belgisiz sıfat değil zamirdir.

F- TÜM / BÜTÜN

Tüm ve bütün istisnasız herkes ve tamamı anlamına gelir. Bu kelimeler net bir sayı belirtmediği için belgisiz sıfattır.

Örnek Cümleler:

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1- Onun yüzünden bütün zamanı boşa harcadım.

2- Tüm alem yaradılışın çözülmeyi bekleyen sırlarıyla doludur.

3- Bütün sınıf aynı anda şarkı söylemeye başladık.

4- Alanındaki tüm koltuklar konser başlamadan saatler önce dolmuştu.

5- Odadaki tüm kitapları okudun mu?

6- Hadi ama, bütün gün seni bekleyemem!