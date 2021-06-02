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Eğitim
Haber Giriş: 02.06.2021 - 12:34 | Son Güncelleme:

Beils, İngilizce eğitimde sınır tanımıyor

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Beils, İngilizce eğitimde sınır tanımıyor
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Dünyanın en gelişmiş online İngilizce eğitim kurumu olan Beils, deneyimli eğitim kadrosu, kapsamlı eğitim programları ve patentli yapay zeka teknolojisiyle İngilizce eğitiminde sınır tanımıyor.

Beils, İngilizce eğitimde sınır tanımıyorDünyanın en gelişmiş online İngilizce eğitim kurumu olan Beils, deneyimli eğitim kadrosu, kapsamlı eğitim programları ve patentli yapay zekâ teknolojisiyle İngilizce eğitiminde sınır tanımıyor. (Sponsorlu İçerik)
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32’den fazla ülkede, ana dili İngilizce olan bin beş yüzü aşkın öğretmeniyle, on milyonlarca öğrenciyi İngilizce konuşturan Beils, küresel başarıya sahip eğitimlerini 2020 yılında Türkiye'ye taşıdı. “Gücü kaynağında farkı sonuçlarında” mottosuyla online İngilizce eğitiminin öncü markası olan Beils, özgüvenli ve akıcı bir şekilde İngilizce konuşmak, dil sınavlarına hazırlanmak ve kariyeri için İngilizce öğrenmek isteyenleri kısa sürede hedeflerine ulaştırıyor. Sektörel trendlere hâkim kurumsal İngilizce eğitimleri ile lider şirketlerin İngilizce eğitim ortağı olan Beils, hibrit eğitim için Türkiye'nin lider özel eğitim kurumlarıyla da işbirliği anlaşmaları imzalamayı sürdürüyor.

Beils, İngilizce eğitimde sınır tanımıyor

Son olarak geliştirdikleri yeni online sınav uygulaması VTest ile uluslararası geçerliliğe sahip İngilizce yeterlilik sertifikası imkânı sağladıklarını açıklayan Beils Türkiye CEO’su Yıldıray Karaarslan, Beils’in sınır tanımayan online İngilizce eğitim yolculuğu hakkında Sadık Gültekin'in sorularını yanıtladı.

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