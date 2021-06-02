Beils, İngilizce eğitimde sınır tanımıyor

SPONSORLU İÇERİK

32’den fazla ülkede, ana dili İngilizce olan bin beş yüzü aşkın öğretmeniyle, on milyonlarca öğrenciyi İngilizce konuşturan Beils, küresel başarıya sahip eğitimlerini 2020 yılında Türkiye'ye taşıdı. “Gücü kaynağında farkı sonuçlarında” mottosuyla online İngilizce eğitiminin öncü markası olan Beils, özgüvenli ve akıcı bir şekilde İngilizce konuşmak, dil sınavlarına hazırlanmak ve kariyeri için İngilizce öğrenmek isteyenleri kısa sürede hedeflerine ulaştırıyor. Sektörel trendlere hâkim kurumsal İngilizce eğitimleri ile lider şirketlerin İngilizce eğitim ortağı olan Beils, hibrit eğitim için Türkiye'nin lider özel eğitim kurumlarıyla da işbirliği anlaşmaları imzalamayı sürdürüyor.

Son olarak geliştirdikleri yeni online sınav uygulaması VTest ile uluslararası geçerliliğe sahip İngilizce yeterlilik sertifikası imkânı sağladıklarını açıklayan Beils Türkiye CEO’su Yıldıray Karaarslan, Beils’in sınır tanımayan online İngilizce eğitim yolculuğu hakkında Sadık Gültekin'in sorularını yanıtladı.

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