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Beden eğitimi değil matematik dersi

#Matematik#Beden Eğitimi#Soğucak Ortaokulu
Beden eğitimi değil matematik dersi

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Soğucak Ortaokulu'nda görevli matematik öğretmeni Bendegül Uyaroğlu, kurduğu spor parkuru ve zeka oyunlarıyla öğrencilerine matematiği sevdirmeyi başardı.

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Geçen yıl görev yaptığı Şırnak'ta profesyonel ve amatör futbol liglerinde hakemlik de yapan 28 yaşındaki Uyaroğlu, bu yıl Soğucak Ortaokulu'na atandı. Bazı öğrencilerin derse olan ilgisinin yeteri seviyede olmadığını fark eden Uyaroğlu, okulun zemin katındaki atıl sınıfı atölyeye çevirmeye karar verdi. Okul yönetiminin de desteğini alan Uyaroğlu, dekorasyon aşamasında kendisi de çalıştı. Uyaroğlu, iş insanlarının da desteği ile sınıfa yeni masa sandalye ve zeka oyunları aldı. Fedakar öğretmen, araç lastiklerini boyayarak oyun masası ve spor parkuru yaptı.

Oluşturulan atölyede ikişer gruba ayrılan öğrenciler, her dersin sonunda kurulan parkurdan geçerek tahtadaki soruyu çözüyor. Sorunun çözümünün ardından toplarla dubaları deviren öğrenci yarışmayı kazanıyor. Yarış esnasında diğer öğrenciler de tezahüratlarıyla oyuna eşlik ediyor.

Okul koridorunun duvarlarında da matematik formüllerini eğlenceli görsellerle anlatan "Matematik Sokağı" oluşturan Uyaroğlu, çocukların matematiğe olan sevgisini artırmayı başardı.

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"DERSE HEYECANLA GELİYORLAR"
Uyaroğlu, öğrencilerin genelde matematikten korktuğunu ve çekindiğini, dersi eğlenceli hale getirerek sevdirmek için çaba gösterdiğini dile getirdi. Sıra dışı anlatım tarzı sayesinde öğrencilerin ilgisinde dikkat çekici bir artış gözlemlediğini aktaran Uyaroğlu, şöyle konuştu:

"Çocuklar burada müthiş derecede eğleniyorlar. Her konu bitiminde parkur kuruyoruz ve konuya ilişkin sorular çözüyoruz. Hem eğleniyorlar hem de konuyu pekiştiriyorlar. Büyük bir heyecanla derse geliyorlar. Artık geleneksel anlatımdan çıkmamız gerekiyor çünkü öğrenciler çok sıkılıyor. Sadece öğretmenin anlattığı, öğrencinin dinlediği ortamın çok üzerindeyiz. Öğrencilerin mutlaka olaya dahil olması gerekiyor."

Bu yöntemle akademik başarıdan çok tüm öğrencilerin matematiğe ilgisini artırmayı amaçladığını aktaran Uyaroğlu, "Önemli olan 100 puan almaları değil herkesin matematiği sevmesi. Çünkü kimi işitsel kimi de görsel öğreniyor. Kısa sürede çok güzel geri dönüşler aldık. İlgileri arttı ve verdikleri cevaplar fazlalaştı. Katılım arttı. Bu benim için onur verici bir durum" ifadelerini kullandı.

"MATEMATİĞİ SEVDİM"
Atölye içindeki parkuru aşarak tahtaya ulaşan ve problemi çözen öğrencilerden Lara Evin, ilkokulda matematiği çok sevmediğini, anlamakta zorluk çektiğini belirtti. Evin, "Bu okulla birlikte matematiği sevdim. Çünkü matematik zor bir ders. Bendegül öğretmenimiz bu algıyı kırdı. Sınıfta yapabildiklerimizden daha çok şey yapabiliyoruz. Parkur özellikle çok heyecanlı. Hem öğretici hem de eğlenceli" dedi.

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Almina Tokmak da dersten çok keyif aldığını dile getirdi. Okul müdürü Soner Erol ise atölye sayesinde öğrencilerin matematiğin korkulacak bir ders olmadığını anladığını ve derse daha mutlu geldiklerini ifade etti.

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#Matematik#Beden Eğitimi#Soğucak Ortaokulu