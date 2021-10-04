Bebeklerde kabızlık nasıl giderilir? 3-6-9 aylık bebeklerde kabızlığa ne iyi gelir?

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Bebeklerde kabızlık önemli bir problemdir. Mutlaka bu durum tedavi edilmesi gerekir.

Bebeklerde Kabızlık Nasıl Giderilir?

1) Masaj

Bebeklerde kabızlığa iyi gelen en önemli şey masajdır. Tam bebeğin karın bölgesine yapılacak hafif baskılı bir masaj ile birlikte bebeğin bağırsakları hareket geçirilir. Yapılacak olan masaj sindirim kanallarının da açılmasını sağlar. Bundan dolayı bebeklerin karın bölgesine düzenli olarak masaj yaparak kabızlık şikayetlerini ortadan kaldırabilirsiniz.

2) Lifli Gıdalar

Bebeklerde lifli gıdaların tüketilmesi çok önemlidir. Özellikle hazır mama ile beslenen bebeklere lifli gıdalar da verilmektedir. Hazır mamadan kaynaklı olan kabızlık şikayetlerini lifli gıdalar ile birlikte çözmeniz ve tedavi etmeniz mümkündür. Lifli besinler daha çok taze sebze ve meyvelerde bulunmaktadır. Püre haline getirilerek bu lifli gıdaları bebeklerinize verebilirsiniz. Lifli gıdaların sindirilmesi de çok kolay olacağından dolayı kabızlık gibi şikayetlerin önüne geçebilirsiniz. Lifli gıdalar bağırsak hareketlerini de arttıracaktır.

3) Ilık Banyo

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Bebeklerde kabızlığa iyi gelen bir diğer şey ise ılık banyodur. Kabızlığı özellikle hızlı bir şekilde geçirmek için ılık banyoyu tercih edebilirsiniz. Ilık banyo hem karın kaslarını gevşetir hem de sindirimin hızlı bir şekilde olmasını sağlar. Kabızlıktan kaynaklı olan bebeklerde ki karın ağrılarının da önüne geçilmesini sağlar. Ilık banyo bebeklerde rahatlamaya da yardımcı olmaktadır.

4) Sıvı Alımı

Bebeklerde sıvı alımının eksikliğinden kaynaklı olarak kabızlık gelişebilmektedir. Bunun için sıvı alımının arttırılması gerekmektedir. Sıvı alımının arttırılması ile birlikte anne sütü ile beslenen bebeklerde bu tarz şikayetler yaşanmaz. Anne sütünde yeterli derecede sıvı olduğundan dolayı bebeklerde kabızlık gibi şikayetler de yaşanmaz. Sıvı alımı özellikle hazır mama ile beslenen bebeklerde olması gerekir. Sıvı alımının arttırılması bu bebeklerde çok önemlidir.

3-6-9 Aylık Bebeklerde Kabızlığa Ne İyi Gelir?

1) Bisiklet Sürme Hareketi

3 aylık bebeklerde etkili bir şekilde kabızlığa iyi gelen hareketlerden bir tanesi bisiklet sürme hareketidir. Yavaş bir şekilde bebeği bir sert bir zemine yatırarak bacaklarını bisiklet sürme hareketi ile hareket ettirerek kabızlık gibi şikayetleri doğal yollardan tedavi etme şansınız vardır. Aynı zamanda bunun yanında karın bölgesine de masaj yapmanız önerilmektedir.

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2) Ek Gıdanın Kesilmesi

Özellikle 6 aydan itibaren bebeklere ek gıdalar verilmektedir. Ek gıdalar ile birlikte bebeklerde bir takım sindirim problemleri ve kabızlık baş gösterebilir. Bunun önüne geçmek için de mutlaka ek gıdaların kesilmesi gerekmektedir. Bunun yanında lifli gıdalar verilerek bebeklerde kabızlık doğal yollardan giderilmiş olur.

3) Hareket Ettirmek

Bebeklerin mutlaka hareket ettirilmesi gerekir. Özellikle olduğu yerde sürekli olarak duran bebeklerde kabızlık şikayetleri ortaya çıkabilir. Bebeklerin ebeveyn yardımı ile bir takım hareketlerin yaptırılması ve bu hareketlerin desteklenmesi sağlanmalıdır. Bu şekilde hem çocuğun gelişimi hızlanacak hem de kabızlık gibi önemli sindirim problemleri ortadan kalkacaktır. Bebeklerde kabızlığın giderilmesi çok önemlidir. Bu dönemde bebekler sürekli olarak huzursuz olabilir ve ağlayabilir.

4) Vazelin

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Bebeğinizin poposuna vazelin ya da gliserin sürebilirsiniz. Bu şekilde daha hızlı bir şekilde sindirimini tamamlayacaktır. Gliserin ve vazelin sürerek bebek daha da rahatlar ve kendine gelmektedir. Vazelin doktorlar tarafından da önerilir.