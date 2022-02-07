Bayatın zıt anlamlısı nedir? Bayat kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları

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Bayat kelimesi uzun süre dışarıda kalan bir besinin uğradığı değişimi ifade etmek için kullanılmaktadır. Bayat kelimesinin zıt anlamlısı olan kelime ise taze olarak bilinmektedir. Bayat ve taze birbirinin zıt anlamlısı olan iki kelimedir.

Bayatın Zıt Anlamlısı Nedir?

Bayat kelimesinin zıt anlamlı kelimesinin taze kelimesi olduğu bilinmektedir. Bayat kelimesi ve kelimenin zıt anlamlısı olan taze kelimesi oldukça fazla kullanılmaktadır. Her ikisinin de farklı anlamları ifade ettiğini söylemek mümkündür. Taze ve bayat kelimeleri birbirlerinin zıttı olarak bilinmektedir.

Bayat Kelimesi ve Sözcüğünün Zıt Anlamlıları Nelerdir?

Bayat kelimesinin zıt anlamlısı olan kelimenin taze olduğunu söylemek mümkündür. Bayat kelimesinin taze kelimesi ile zıt anlamlara sahip olduğu söylenebilir. Bayat kelimesi ve taze kelimesi zıt anlamlara sahiptir.