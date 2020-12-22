Bastonuyla girdiği üniversiteyi birinci bitirdi

Türkiye’nin birçok yerinde ilkokul öğretmenliği yapan iki çocuk babası İsmet Saatçi, 28 yıllık hizmetin ardından 1992’de son görev yeri olan Antalya’da emekli oldu. Oğlu matbaacı, kızı da kendisi gibi öğretmen olan Saatçi, 65 yaşında örgün bir kurumda öğrenim görme isteğiyle üniversite sınavına girdi. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nü 2011’de kazanan Saatçi, 2012’de de Açıköğretim Fakültesi Felsefe Bölümünü kazandı. 2015 yılında arkeoloji bölümünü birincilikle bitiren Saatçi, bir yıl sonra açıköğretimde okuduğu felsefe bölümünü de tamamlayarak diplomasını aldı.





DERSLERİNİ ÖN SIRADAN TAKİP ETTİ

Saatçi, 70 yaşında arkeoloji bölümünü birincilikle bitirmenin öz güveni ve ailesinin desteğiyle yüksek lisans sınavlarına girip, kazandı. Bastonuyla girdiği sınıfta en ön sırada derslerini takip eden Saatçi’yi, maddi getirisinin olmayacağı yönündeki olumsuz eleştiriler, yolundan vazgeçirmedi. Bu yıl yüksek lisans eğitimini tamamlayan Saatçi, sosyal bilimler alanında okumaya devam etmek istiyor.





‘KENDİMİ ZENGİNLEŞTİRDİM’

Gerekli donanıma sahip olmadan üniversite eğitimi almakta zorlandığını söyleyen Saatçi şunları anlattı:

"Öğretmenlikten emekli olduktan sonra 65 yaşında arkeoloji bölümünde okumaya başladım. Rutin hayata pek alışkın değilim, sürekli kendime meşguliyet icat ederim. Okumak istememin net olarak bir sebebi yok, ancak örgün bir kurumda öğrenim görme isteğiyle üniversite sınavına girdim. Bu eğitimlerin bana çok katkısı oldu, kendimi zenginleştirdim. Yaşamımın en mutlu anlarından bir kesit olarak görüyorum.

SONUNA KADAR OKUMAK İSTİYORUM

Gençlerle birlikte okumak bana mutluluk veriyor. Okumaya başlayacağımda genelde olumlu tepkiler aldım, olumsuz tepki gösterenler de oldu. ‘Bu yaşta bu kadar zahmete katlanılır mı’ diyenler oldu. Uğraşların sonucu toplumumuzda hep paraya endeksli olduğu için ‘Bir getirisi olmayan uğraşa niye girdin’ diye eleştirenler oldu. Doktora veya akademik kariyer benim için fazla olur ama okumayı sonuna kadar sürmeyi istiyorum."