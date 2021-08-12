Baraj düştü, tercih nasıl yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) baraj puanlarının düşürülmesiyle TYT’de 225 bin, eşit ağırlık puan türünde 106 bin, sayısalda 79 bin ve sözelde 80 bin adaya tercih yapabilme hakkı doğdu.

İKİNCİ EK TERCİHLER

Normal tercih süresi 20 Ağustos’ta tamamlanacak. ÖSYM’nin sonuçları açıklamasıyla kazananlar kayıtlarını yaptıracak. Eylül ayının başında, boş kalan kontenjanlar ÖSYM’ye bildirilecek. AYT’de180 barajını geçenlerin başvurabileceği ek tercih dönemi başlayacak. Ortalama 20 gün sürecek ek tercih döneminin ardından da ikinci ek tercih dönemine geçilecek. Boş kontenjanlar için baraj puanı düşürülerek, yeni bir tercih havuzu oluşturulacak ve yeni sıralama yapılacak. İkinci ek yerleştirmenin ekim ayının başında tamamlanması bekleniyor.

ÖZEL YETENEK SINAVI

Ek tercih dönemine ilişkin kafaları karıştıran önemli sorulardan biri ise özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlarla ilgili. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, özel yetenek sınavlarının erken tarihlerde yapıldığına dikkat çekerek, “TYT barajını geçen adaylar özel yetenek sınavlarına katılabiliyor. Ancak ek yerleştirme döneminde tercih yapabilecek öğrenciler, özel yetenek sınavına giremeyecek. Düşürülmüş TYT barajını aşanlar bu tür programlara hemen tercih yapabilmeli” dedi.

HANGİ BÖLÜMLER TERCİH EDİLECEK?

Uzmanlar, ikinci ek tercihlerde boş kalacak kontenjanların sayısal puan türünde sıralama kotası olmayan ziraat gibi alanlarda, eşit ağırlıkta uluslararası ilişkiler, işletme ve iktisat gibi alanlarda, sözelde de arkeoloji, sanat tarihi gibi daha az talep gören alanlarda ortaya çıkabileceğini belirtiyor.

EĞİTİM UZMANI: ÇÖZÜM ADİL OLDU

Eğitimci Onur Soğuk, yeni baraj puanlarını değerlendirdi: “Bu çözüm çok adil oldu. 180 barajını geçenler sıralamadan etkilenmiyor. Barajın düşürülmesi tercih hakkına sahip olanlar için de fırsat oldu.”

% 32 BARAJI GEÇEMEDİ

2021 YKS’de sınavı geçerli sayılan 2 milyon 416 bin 748 adaydan yüzde 32’si olan 773 bin 360 öğrenci, Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) baraj puan 150’yi geçemedi. Alan Yeterlilik Testi’nin (AYT) sayısal puan türünde 390 bin 132, sözel puan türünde 563 bin 808, eşit ağırlık puan türünde 587 bin 678, Yabancı Dil Testi’nde (YDT) ise 70 bin 842 kişi barajı geçebildi.