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Baraj düştü... İkinci ek yerleştirme süreci başladı

#Baraj Düştü#ÖSYM#İkinci Ek Yerleştirme
Baraj düştü... İkinci ek yerleştirme süreci başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun belirlediği esaslar doğrultusunda yapılacak. Adaylar puanlarını ve başarı sıralamalarına erişebiliyor. Bu yıla özel düzenlenecek ikinci ek yerleştirme tarihleri için de birinci ek yerleştirmelerin ardından oluşacak kontenjanların belirlenmesi bekleniyor.

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ÖSYM’ tarafından yapılan açıklama şöyle:
“2021-YKS sonuçlarına göre TYT puanı 140-150 aralığında olan adayların OBP’leri eklenmiş yerleştirme puanı (Y-TYT Puanı) ile AYT/YDT puanları 170-180 aralığında olan adayların OBP’leri eklenmiş yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanları), ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere adayların sonuç belgelerine yansıtıldı. Adaylar, sonuç belgelerine ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

170-180 PUAN ARALIĞI TERCİH YAPABİLECEK
2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecekler.

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3’teki ön lisans programları ile Tablo 4’teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar; merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerinden sonuç belgelerinde, ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere hesaplanan yerleştirme puanları için başarı sırası yer almamaktadır.”

 

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