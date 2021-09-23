Banka müfettişi nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Banka müfettişi olma şartları, maaşları ve iş imkanları

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Banka müfettişi, bir bankanın faaliyetlerinin yasal zorunluluklar içinde kanuna uygun bir şekilde gerçekleşmesi ve finansal istikrarı garanti altına alınmasını sağlar.

Banka Müfettişi Nedir?

Banka Müfettişi, banka ve bankaların gözetimi altında görevli olan kuruluşlarını, genel kanun ve yönetmelikleri uygulayıp uygulamadığını denetlemekle görevli olan kişilerdir. Müfettişler, rapor hazırlamak ve inceleme yapmakla görevli olan kişilerdir. Banka müfettişleri, aynı zamanda da görev yaptıkları şirketlerin ya da kamu kuruluşlarının çalışanlarıdır. Müfettişler, görev yaptıkları şirketin çalışanıdır.

Müfettişlik, büyük kurumsal ve ana merkezi dışında işleyişlerini sürdüren kurumların, denetleme ihtiyacından doğan zorunluluk sonucunda ortaya çıkan bir iş koludur. Bu nedenle de özellikle, bakanlıklar ve banka gibi kurumlarda müfettişlik çok önemli ve kritik bir yere sahiptir.

Banka Müfettişi Ne İş Yapar?

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Kamu kurumları ve özel bankalarda görev yapan banka müfettişinin mesleki sorumlulukları ise şunlardır;

Nakit rezervi, banka menkul kıymetlerini ve tahsis edilmiş teminatı doğrulamak,

Kazanç eğilimini belirlemek ve gelecekteki beklentilerin analizini yapmak,

Kurumun likidite durumu ve olası piyasa risklerine karşı duyarlılığını analiz etmek,

Risk faktörleri ve bunların nedenleri ile güvenli olmayan çeşitli uygulamaları ele almak,

Kurumdaki eksikliklerin ve zayıflıkların düzeltilmesini önermek,

Kurumsal uygulamaları değerlendirmek için bazı özel araştırmalar yapmak,

Mevcut işlem durumunu etkileyen ya da etkileyebilecek olan yasa ve yönetmelik ihlallerini önlemek,

Bankacılık alanındaki yeni gelişmeleri takip ederek bilgi birikimini sürekli olarak geliştirmek,

Kurumsal uygulamaları değerlendirmek için bazı özel araştırmalar yapmak,

Yapılan araştırma sonucunda ise, teftiş raporları hazırlamak.

Banka Müfettişi Nasıl Olunur?

Banka müfettişi olmak isteyen kişiler, üniversitelerin, dört yıllık eğitim veren Bankacılık, Maliye, Matematik, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve diğer ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunuyor. Özel bankalarda çalışabilmek için de başvurulan kurum tarafından düzenlenen ve belirlenen yazılı sınav ve sözlü mülakata girmesi gerekir. Kamu kurumlarında çalışabilmek için ilgili kurumun kadro ilanında yer alan kriterleri yerine getirilmesi gerekir.

Banka Müfettişi Olma Şartları

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Üniversitelerin işletme, iktisat, maliye, ekonomi, bankacılık, finans ya da matematik gibi bölümlerinden lisans derecesinde mezun olmak gerekir.

Özel bankaların ve devletin açtığı ”Banka Müfettişi” sınavlarına başvurmak gerekir.

Devlet kadrosunda açılan ”Banka Müfettişi’ sınavı yazılı şekilde yapılmaz. Bunun yerine her yıl girilen KPSS sınavında alınan puan baz alınır. Daha sonra da kişiler aldıkları puan sonucunda Maliye Bakanlığı’nın yapmış olduğu yazılı sınava girerler. Bu sınav sonucunda kişiler gerekli puanı alırsa bu kişiler sözlü mülakata girmeye hak kazanır. Bu mülakatın sonucuna göre de kişiler banka müfettişliği kadrosunda görev yapmaya hak kazanır.

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Özel bankaların açtığı banka müfettişliği sınavı farklı yapılır. Hem yazılı hem de sözlü mülakat yapılarak kişilerin banka müfettişi olup olmayacağı belirlenir. Yazılı sınavda muhasebe, maliye, işletme, genel kültür ve genel yetenek soruları soruluyor.

Banka Müfettişleri Maaşları ve İş İmkanları

Banka müfettişleri özel şirketlerde, bankalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapma imkanına sahiptir. Banka müfettişleri özel kurumlarda ortalama 7-8 bin TL civarı maaş alır. Devlet banka müfettişleri ise, aylık olarak 8-9 bin TL maaş alıyor. Banka müfettiş yardımcıları ise, ortalama 6- 7 bin TL maaş alır.