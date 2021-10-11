Bakterilerde Üreme Nasıl Olur Ve Çeşitleri Nelerdir?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Çok konuşulacak aşı iddiası... Ve ilk açıklama geldiÇok konuşulacak aşı iddiası... Ve ilk açıklama geldi!#Kovid Aşısı
Demirören Şirketler Grubundan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Dünyanın konuştuğu karar Hiç mantıklı değil, hakem bana dedi ki...Dünyanın konuştuğu karar! "Hiç mantıklı değil, hakem bana dedi ki..."#Mbappe
Müjdeleri tek tek sıraladı… Erdoğandan 3600 ek gösterge mesajıMüjdeleri tek tek sıraladı… Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Siyasi cinayetler işlenebilir iddiası... Altun çağrı yaptı: Savcılarla paylaşsın'Siyasi cinayetler işlenebilir' iddiası... Altun çağrı yaptı: Savcılarla paylaşsın#İletişim Başkanı Fahrettin Altun
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezerv rakamımız 123,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştirMerkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezerv rakamımız 123,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir#Merkez Bankası
İngilterede enerji krizi büyüyor Görüşmeler sürüyor... 9 şirket iflas ettiİngiltere'de enerji krizi büyüyor! Görüşmeler sürüyor... 9 şirket iflas etti#Enerji Fiyatları
Kazada 5 öğrenci öldü Yaralı halde 2 km koşup haber vermişKazada 5 öğrenci öldü! Yaralı halde 2 km koşup haber vermiş#Afyonkarahisar
Papa resmen duyurdu, 2 yıllık süreç başladı Katolikler endişeli...Papa resmen duyurdu, 2 yıllık süreç başladı! Katolikler endişeli...#Katolik Kilisesi
HDP İzmir İl Binasına yönelik saldırıda yeni gelişme İstenen ceza belli olduHDP İzmir İl Binası'na yönelik saldırıda yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu#Onur Gencer
İlçeyi sarsan iğrenç iddia İki zabıtaya gözaltı... Belediye başkanından açıklamaİlçeyi sarsan iğrenç iddia! İki zabıtaya gözaltı... Belediye başkanından açıklama#Eskişehir
Demet Akalının sözleri Gülben Ergeni kızdırdı... Yanıt gecikmediDemet Akalın'ın sözleri Gülben Ergen'i kızdırdı... Yanıt gecikmedi!#Demet Akalın
Anneden onay çıktı Bilge Öztürkün 22 yaş küçük aşkı...Anneden onay çıktı! Bilge Öztürk'ün 22 yaş küçük aşkı...#Bilge Öztürk
Müsilaj bazı şeyleri götürdü ama... Hamsi bitti onlar bollaştıMüsilaj bazı şeyleri götürdü ama... Hamsi bitti onlar bollaştı #Balıkçılık
Sahnede büyük şok Yüzlerce kişinin önünde ezilerek öldüSahnede büyük şok! Yüzlerce kişinin önünde ezilerek öldü#Rusya
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Bakterilerde Üreme Nasıl Olur Ve Çeşitleri Nelerdir?

#Bakterilerde Üreme#Üreme
Bakterilerde Üreme Nasıl Olur Ve Çeşitleri Nelerdir

Bakteriler yararlı ve zararlı bakteriler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bazı bakteriler insanların ve diğer canlıların hasta olmasına neden olurken bazıları canlılar için fayda sağlamaktadır. Bakterilerde üreme nasıl olur ve çeşitleri nelerdir detayları ile derledik.

Haberin Devamı

 Bakteri, tek hücreli olan mikroorganizmaların genel adıdır. Boyutları oldukça küçüktür. Bu nedenle çıplak gözle görmek mümkün değildir. Bakteri çeşitleri yalnızca mikroskop ile görülebilmektedir.

 Bakteri Nedir?

 Tek hücreli mikroorganizmalar bakteri olarak isimlendirilmektedir. Bakteriler farklı şekillerde olabilmektedir. Virgül, çubuksu, spiral, küresel gibi farklı şekilleri bulunmaktadır. Bakteriler çeşitli ortamlarda bulunabilir. Genellikle deri üzerinde, yer kabuğunda, çeşitli canlıların bağırsaklarında yaşamlarını sürdürmektedirler. Yalnızca 1 gram toprak üzerinde 40 milyon bakteri yaşamaktadır. Bunun yanında 1 mililitre sura yaklaşık 1 milyon bakteri yaşamaktadır.

 Dünyada toplamda 5 nonilyon bakteri yer almaktadır. Bu nedenle bakteriler dünyadaki biyokütlenin çoğunu meydana getirmektedir. Bakteriler çeşitli gıdaların geri dönüşümü açısından oldukça önemlidir. Atmosferdeki azot fiksasyonu gibi önemli adımlar bakteriler ile meydana gelmektedir.

 Bakterilerin büyük bir kısmı tanımlanamamıştır. Bakterilerin sadece yarısı laboratuvar ortamında kültürlenebilmektedir. Bakteriler ile ilgilenen bilim dalı bakteriyoloji olarak isimlendirilmektedir. Bu bilim dalı mikrobiyolojinin bir alt bilim dalıdır.

Haberin Devamı

 İnsan vücudunda da çeşitli bakteriler yaşamaktadır. Bu bakteriler insan hücresinin on katı fazladır. En fazla deri ile sindirim yolunda bu bakteriler yaşamaktadır. Bu bakterilerin büyük bir kısmı insanlar için koruyucu etkiye sahiptir. Bazıları insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu bakteriler patojen bakteri olarak isimlendirilmektedir. Bu tür bakteriler frengi, kolera, cüzzam, şarbon, veba gibi hastalıklara neden olmaktadır.

 En yaygın olan ve ölümcül etkisi bulunan bakteriler solunum yolu enfeksiyonlarına neden olmaktadır. Bu hastalıklar içinden verem yılda iki milyon kişinin ölümüne neden olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bakteri sebebi ile meydana gelen hastalıkların tedavisinde antibiyotikler kullanılmaktadır.

 Bakteriler eskiden bitkilerin Schizomycetes sınıfında yer almaktaydı. Ancak günümüzde bakteriler prokaryot sınıfında yer almaktadır. Bakteri hücrelerinde hücre çekirdeği bulunmaz. Bu özellikleri ile ökaryot hücrelerden ayrılmaktadırlar. Bunun yanında bakterilerde membran kaplı organeller de sıklıkla görülen bir durum değildir.

 Bakterilerde Üreme Nasıl Olur?

Haberin Devamı

 Bakterilerde üreme hücre büyümesi ve hücre bölünmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Bakteriler öncelikle belirli bir oranda büyümektedir. Ardından ikiye bölünürler. Bu bir eşeysiz üreme şeklidir.

 Bakteriler oldukça hızlı bir şekilde büyüme ve bölünme gerçekleştirmektedir. Bakterilerin bölünmesi ile birbirine benzeyen iki yeni birey oluşmaktadır. Bakterilerin bazıları eşeysiz üreme gösterseler de yapıları çok daha karmaşıktır. Bu durumda yavru hücreler daha hızlı bir şekilde yayılım gösterebilmektedir.

Haberin Devamı

 Bazı bakterilerin üremesi ise tomurcuklanma ile meydana gelmektedir. Bu üreme şeklinde hücre yapısında bir uzantı meydana gelir. Bu uzantının kopması ile yeni yavru hücre oluşumu gerçekleşmektedir.

 Laboratuvar ortamında bakteriler genellikle katı ya da sıvı ortamda büyütülmektedirler. Katı büyüme ortamı genellikle agar plakasıdır. Bu şekilde bir bakteri suşunun saf kültürü üretilmektedir. Fakat büyüme hızı ölçülecekse ya da büyük bir miktarda hücre elde edilecekse o zaman sıvı büyüme ortamları tercih edilmektedir.

Haberin Devamı

 Karıştırılan ortamlarda büyütülen bakterilerden homojen hücre süspansiyonu elde edilmektedir. Fakat sıvı ortamlarda bakteri hücrelerinin izole edilmesi oldukça zordur. Laboratuvar ortamlarında bakteriler büyütülürken hücrelerin hızlı bir şekilde üremesi için besinler bol olarak kullanılmaktadır. Fakat bakteriler doğal ortamlarında üredikleri zaman besinleri kısıtlı miktardadır. Bu sebeple bakteriler sürekli üreme gerçekleştiremezler.

 Besinlerin sınırlı olması nedeni ile değişik büyüme stratejileri evrimleşmesi meydana gelmektedir. Bazı bakteriler besinlerin fazla olduğu ortamlarda çok hızlı bir şekilde üreyebilirler. Farklı bakterilerin sert çevresel koşullara karşı adaptasyonu bulunmaktadır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bakterilerde Üreme#Üreme