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Eğitim
AA
Haber Giriş: 11.09.2021 - 14:01 | Son Güncelleme:

Bakan Yardımcısı Bilgili’nin annesi toprağa verildi

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Bakan Yardımcısı Bilgili’nin annesi toprağa verildi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili’nin hayatını kaybeden annesi Emine Bilgili’nin cenaze törenine Bakan Mahmut Özer de katıldı.

Adana'nın Kozan ilçesi'ndeki evinde 86 yaşında hayatını kaybeden Emine Bilgili için Hoşkadem Camisi'nde tören düzenlendi.

Bakan Özer, törene katılarak aileye başsağlığında bulundu. İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı namazın ardından Bilgili'nin cenazesi Kozan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene, Bilgili'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru da katıldı.

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