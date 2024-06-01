Bakan Tekin’in LGS mesajı: Değerli olduğunuzu unutmayın

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HUZUR İÇİNDE BİR SINAV DİLİYORUM

Bakan Tekin, LGS’ye girecek öğrencilere mesajında; “Her birinizin hedeflerine ulaşmak ve hayallerini gerçekleştirmek için sınava en iyi şekilde hazırlandığını biliyoruz. Eğitim ailesi olarak çalışmalarınızın karşılığını alacağınıza inancımız tamdır. Sınav sonucu ne olursa olsun bizler için değerli olduğunuzu unutmayın. Sınavın sorunsuz bir şekilde yürütülmesinde çaba gösterecek olan herkese kolaylıklar diliyor, sağlık ve huzur içinde bir sınav günü olmasını temenni ediyorum. LGS sınavı öncesinde, öğrencilerime başarılar diliyor ve sınavda görev alan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.