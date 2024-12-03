Bakan Tekin’in Engelliler Günü mesajı

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Bakan Tekin engellilerle ilgili toplumsal hassasiyetin önemine dikkat çektiği mesajında; “Eğitimin temel amaçlarından biri, her bir bireyin nitelikli bir eğitime erişimini sağlayarak onları mücehhez bir şekilde atiye hazırlamaktır. Bakanlık olarak insanı yaşamın her alanının merkezine konumlandıran medeniyet anlayışımızın mesuliyetiyle eğitim politikalarımızı geliştiriyoruz. Her bir evladımıza yeterli derecede imkân tanındığında hayata katacakları ve ülkemizin geleceğine sunacakları katkı ve değerlerin öneminin idrakindeyiz. Yarınlarımız olan evlatlarımızı geleceğe hazırlayan eğitim ailemiz, engelli vatandaşlarımıza ve özel eğitim gereksinimi duyan evlatlarımıza her türlü desteği sağlama gayreti içinde çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir. Bu vesileyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün toplumumuzda gerekli hassasiyetin gelişmesine vesile olmasını diliyorum” dedi.