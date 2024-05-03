Bakan Tekin: Proje okullarına destek oluyoruz

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Törende konuşan Bakan Tekin, geçen yıldan bugüne yaklaşık 4 bin derslik yapmak üzere hayırseverlerle protokol imzaladıklarını, okullarda internet erişiminin bulunduğunu ve her bir sınıfta akıllı tahta olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

"Okullarımızda internet altyapısı, internet erişim hizmeti, akıllı tahtalar var ve o tahtalarla internete bağlanıp girdiklerinde EBA üzerinden istedikleri her türlü içeriğe sahip olabilecekleri imkânlar var. Proje okul, 2014 yılında benim önerimle hayata geçirilen bir kavram. 57 bin okulumuz var ve tamamında aynı mevzuatı ve yasal düzenlemeleri uyguluyoruz. Dolayısıyla bu türden bir okulumuz, bir de daha küçük, birleştirilmiş sınıflarla ders yapılan köy okulumuz var. Bu iki okulu aynı mevzuatta yönetmeye çalıştığınız zaman buradaki öğretmenlerimizi, mevcut yürüyen düzen tatmin etmiyor. Enerjileri var, katkı vermek istiyorlar ama bu katkılarını da mevzuat çerçevesinde bir düzene oturtmak gerekiyor. Onun üzerine proje okulu kavramını yasaya koyduk ve sürece dâhil olmak isteyen, 'Çok katkı vermek istiyorum.' diyen öğretmen arkadaşlarımızın çalışacağı proje okulları açtık. Burası bir proje okulu... Bu okulda öğretmenlik yapan arkadaşlarımızdan özel isteğim şu: Bu tür okullarda sizin bulunmanızın bir sebebi var. Sizden, bu okulları diğer okullardan ayrıştıracak projeleri hayata geçirmeniz konusunda beklentimiz var, arzumuz bu. Öğretmenlerimizin hayata geçirmek istedikleri projelere destek oluyoruz."