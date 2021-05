Bakan Selçuk’tan liselilere tavsiyeler

“Liseli gençlere selam” başlığıyla hazırlanan Youtube videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Selçuk, uzaktan eğitim döneminde öğrencilere ne yapmaları gerektiğini anlattı. Bakan Selçuk, lise son sınıflara seslenerek, “Psikolojik açıdan bir ihtiyaç hissettikleri anda 444 0 632’yi arasınlar, lütfen. Uzmanlarımız, kendilerine destek olmak için 24 saat telefonun ucundalar. Bilsinler ki biz her zaman yanlarındayız, her türlü önerilerine de açığız. Görüşlerini, isteklerini, önerilerini lisedebence@meb.gov.tr adresine gönderebilir ya da sosyal medya üzerinde #lisedebence etiketiyle paylaşabilirler.” dedi.

Bakan Selçuk, 9,10,11 ve 12’nci sınıflar için hazırlanan dört farklı videoda öğrencilere bol bol kitap okumalarını önerdi. Her sınıf kademesi için “Bazı önemli hatırlatmalarımız var” diyen Selçuk şunları söyledi:

9’UNCU SINIFLAR SORUMLULUKLARINI BIRAKMADI

9’lar denince aklınıza sadece çarpım tablosu geliyorsa liseden çoktan mezun olmuşsunuz demektir. Oysa 9’lar benim için gelecek demek. 9’uncu sınıfta Türkiye’nin bugün 1 milyon 622 bin 153 öğrencisi var. Peki, ne yapsın 9’lar? Bazı önemli hatırlatmalarımız var.

Öncelikle dünya küresel bir salgının içinden geçerken onlar hep derslerinin başındaydılar. Sorumluluklarını hiç bırakmadılar. Önce kendileriyle gurur duysunlar. Canlı derslere devam ettiklerini biliyorum. Ancak konu tekrarı yapmak istiyorlarsa EBA platformu üzerinde kendileri için hazırladığımız kitaplar var.

14 etkileşimli kitap var ki kullananlar çok seviyorlar. Beceri temelli kitaplarımızın içinde binlerce beceri temelli etkinlik var. Kazanım, kavrama etkinlikleri var. Konu tekrarını video ile yapmak isterlerse 8 derse dair 186 konu özeti EBA platformu üzerinden yayınlanıyor.

288 ders videosu TRT EBA lise kanalında yayınlanıyor. Hem de günde birkaç tekrarla. Soru çözmek istiyorlarsa Ortaöğretim Genel Müdürlüğü materyal soru bankası adlı ücretsiz mobil uygulamayı indirsinler. Orada 3500 soru içeriği var. 586 soruluk 9’uncu sınıf tekrar testleri kitabı dijital olarak erişime açıldı.

Biraz daha eğlenerek çalışmak istiyoruz derlerse eğer bilgi küpü, boşluk doldurma, kelime sıralama, sınıflandırma ve benzeri dijital ortamda hazırlanan etkinliklerimiz var. Mutlaka göz atsınlar. Bunlar derslerle ilgili yapabilecekleri. İleriki yıllarda onları bir sınav hazırlığı bekliyor. Bu yaşlarını kendilerini kültür sanat ve edebiyat açısından da besleyerek geçirebilirler. Salgın döneminde pek çok müze kapılarını sanal olarak öğrencilerimize açtı. Yine müzik defteri isimli mobil uygulama ile bir enstrüman öğrenebilirler.

Kitap okumak sadece Türkçe ile ilgili değil. Bütün derslerle ilgilidir. Bol bol kitap okusunlar. Her şeyden önce salgının biteceğine hayatın normale döneceğine eksiklerini rahatlıkla kapatacaklarına emin olsunlar. Duygusal açıdan bir ihtiyaç hissediyorlarsa lütfen 444 0 632’yi arasınlar. Uzmanlarımız kendilerine destek olmak için 24 saat telefonun başındalar. Biz her zaman yanlarındayız. Her türlü önerilerine de açığız. Görüş ve istekleriniz lisedebence@meb.gov.tr adresine gönderebilir ya da sosyal medya üzerinde lisede bence etiketiyle paylaşabilirler.



10’UNCU SINIFLARIN DERSE KATILIMI YÜKSEK

“Onlar” denince aklınıza sadece üçüncü çoğul kişi zamiri geliyorsa liseden çoktan mezun olmuşsunuz demektir. Oysa 10’lar benim için gelecek demek... 10. Sınıfta, Türkiye’nin bugün 1 milyon 209 bin 317 öğrencisi var.

Küresel salgın nedeniyle eğitim hayatlarının belki de en keyifli yılları olan lisenin ilk iki senesini, ne yazık ki, uzaktan eğitimle geçirdiler. Yine de çalışmayı bırakmadılar, sorumluluklarını yerine getirdiler ve yaşama sıkı sıkı tutundular. Bence her şeyden önce kendileriyle gurur duysunlar. İstatistiklere baktığımızda 10’ların canlı derslere katılım oranları yüksek görünüyor. Bu, çok sevindirici... Lütfen, canlı derslere sıkı sıkıya devam etsinler. Eğer konu tekrarı yapmak isterlerse TRT EBA Lise kanalımızda 324 farklı ders videosu ekrana geliyor. Gün içinde tekrarlarını da veriyoruz. Bununla birlikte EBA platformumuzda 8 derse dair konu özeti videoları var. Bunları izlesinler.

“Ben kitaptan çalışarak tekrar yapmak istiyorum.” derlerse eğer EBA platformumuzda onlar için hazırlanmış 15 etkileşimli kitabımız var. 980 beceri temelli etkinliğin yer aldığı kitaplarımız ve ayrıca kazanım kavrama etkinlikleri için hazırlanmış kitaplarımız var. Hepsine EBA platformu üzerinden ulaşabilirler. “Videodan ya da kitaptan değil, soru çözerek çalışmak istiyorum.” derlerse eğer bunun için de “OGM Materyal Soru Bankası” adlı mobil uygulamamız var. Telefonlarına ya da tabletlerine ücretsiz olarak indirebilirler. Bu uygulamamızda onları bekleyen 3500 soru içeriği var. Bununla birlikte 646 sorudan oluşan 10. sınıf Tekrar Testleri kitabımızı da dijital olarak erişime açtık, EBA platformumuz üzerinden ulaşabilirler. “İşi daha eğlenceli hâle getirmek istiyorum.” derlerse TRT EBA Lise kanalımızda yayınladığımız interaktif bilgi yarışmalarının devam ettiğini de kendileriyle paylaşmak isterim.



11’LER TAKDİRİ HAK EDİYOR

“On bir” denince aklınıza sadece futbol takımı kadrosu geliyorsa liseden çoktan mezun olmuşsunuz demektir. Oysa 11’ler benim için gelecek demek... 11. Sınıfta, Türkiye’nin bugün 993 bin 87 öğrencisi var.

Küresel bir salgının gölgesinde bir gençlik yaşıyor ve dilediklerince sosyalleşemeden, enerjilerini harcayamadan lise hayatlarına devam ediyorlar. Başlı başına bu bile takdir edilmesi gereken bir durum. Canlı derslere devam ettikleri ve eğitim hayatlarına sıkıca tutundukları için kendileriyle gurur duymalılar.

Eğer hâlâ aralarında duymayanlar varsa kendilerine onlar için hazırladığımız yapay zekâ destekli EBA Akademik Destek uygulamamızı mutlaka öneririm. Kısa adı ADES olan bu uygulama YKS’ye hazırlık konusunda öğrencilerimize çok ciddi bir destek sağlıyor. Yine aynı şekilde “OGM Materyal Soru Bankası” adlı ücretsiz mobil uygulamamızı indirerek 3500 soru içeriğinden yararlanabilirler. Soruyu kitaptan çözmek isterlerse 787 sorudan oluşan 11. Sınıf Tekrar Testleri kitabımıza EBA üzerinden ulaşabilirler.

Katıldıkları canlı derslere ek olarak konu tekrarlarını EBA platformumuz üzerinden rahatlıkla yapabilirler. EBA’da 8 derse dair konu özetleri var. Ayrıca 324 ders videosu ile TRT EBA Lise kanalından ders tekrarını yapabilirler. Kanalımızdan 11. sınıflar için hazırladığımız interaktif bilgi yarışmalarını da takip edebilirler. 11. sınıflarımız kaynak kitap isterlerse eğer EBA’da 14 etkileşimli kitap, 10 beceri temelli kitap, 9 kazanım kavrama etkinlik kitabı, içerisindeki etkinliklerle onları bekliyor.



OKULLARI ÖNCE 12’NCİ SINIFLARLA İÇİN AÇTIK

“On iki” denince aklınıza sadece öğle molası geliyorsa liseden çoktan mezun olmuşsunuz demektir. Oysa 12’ler benim için gelecek demek... 12. Sınıfta, Türkiye’nin bugün 983 bin 753 öğrencisi var.

Salgın sürecinin en kaygılı öğrenci grubu 12. sınıflardı. Haklılar. Bir salgının gölgesinde gelecekleri için çok önemli olan bir sınava hazırlanmak hiç kolay değildi. Biz de bu kaygıyı onlarla birlikte yaşadık. Yüz yüze eğitime başlamak için oluşan her zeminde okullarımızın kapılarını ilk önce 12’ler için açtık. Birbirimizle hep iş birliği içerisindeydik. Bu iş birlikleri için, eğitime sıkıca sarıldıkları için, pes etmedikleri için kendileriyle ne kadar gurur duysalar az. Bundan gerçekten emin olsunlar.

12. sınıfların aktif olarak kullandıkları ve onlar için özel olarak hazırlanmış EBA Akademik Destek kısa adıyla ADES uygulamasını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yapay zekâ destekli bu uygulama bir 12. sınıf öğrencisinin önce hedefini belirliyor, sonra hedefine ulaşması için ona bir strateji belirliyor. Diyor ki: “Ya sıfırdan konuları dinleyerek çalış ya eksiklerini soru çözüp konu anlatımlı videolara giderek tamamla ya da ‘Benim eksiğim yok.’ diyorsan sadece soru çözerek ilerle.” Öğrenci çalışırken sistem, öğrencinin anlamadığı geçmiş konuları tespit ediyor, anlatım videosunun tam da öğrencinin anlamadığı yerdeki parçasına geri gönderiyor ve eksik konu bırakmadan öğrencinin yolculuğunu tamamlamasını sağlıyor. Akademik Desteği hâlâ kullanmayan bir 12. sınıf öğrencisi varsa hemen tanışmasını öneriyorum.



12’LER SİZLERE DESTEK OLABİLİRİZ

Bugün bir 12. sınıf öğrencisi dersi veya takıldığı bir konuyu;

1. Canlı dersle kendi öğretmeninden,

2. Destekleme ve yetiştirme kurslarıyla yüz yüze kurs öğretmeninden,

3. TRT EBA Lise kanalında ekrandaki öğretmeninden,

4. Hafta sonu soru çözümü yapan öğretmenlerinden,

5. Akademik Destek Yazılımı (ADES) ile EBA üzerinden,

6. Hafta içi YKS kampı ile interaktif olarak branş öğretmenlerinden olmak üzere 6 farklı alternatiften dinleyebilir.

YKS Hazırlık Platformumuzda interaktif soru çözümleri ve konu anlatımları devam ediyor. 9 dersten 27 öğretmenimiz Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Youtube kanalımızda öğrencilerle buluşuyor. Yine aynı şekilde “OGM Materyal Soru Bankası” adlı mobil uygulamamızdan 3500 soru içeriğine ulaşabilirler. OGM Materyal Platformumuz kendilerine ayrıca deneme sınavları da sunuyor.

Sınava hazırlıkla ilgili bunların hepsinden faydalansınlar. Hepsini deneyimlesinler. Salgının biteceğinden, hayatın normale döneceğinden emin olsunlar. Bazen bu durumla baş etmekte ve salgının psikolojik etkilerini yönetmekte zorlanabilirler. Bu çok olağan bir durum... Psikolojik açıdan bir ihtiyaç hissettikleri anda 444 0 632’yi arasınlar, lütfen. Uzmanlarımız, kendilerine destek olmak için 24 saat telefonun ucundalar.

Bilsinler ki biz her zaman yanlarındayız, her türlü önerilerine de açığız. Görüşlerini, isteklerini, önerilerini lisedebence@meb.gov.tr adresine gönderebilir ya da sosyal medya üzerinde #lisedebence etiketiyle paylaşabilirler.