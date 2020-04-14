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HaberlerEğitim HaberleriBakan Selçuk'tan, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren öğretmen için taziye mesajı
GeriEğitim Bakan Selçuk'tan, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren öğretmen için taziye mesajı
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Eğitim
AA
Haber Giriş: 14.04.2020 - 14:28,Son Güncelleme:

Bakan Selçuk'tan, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren öğretmen için taziye mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren öğretmene Allah'tan rahmet diledi.

Bakan Selçuk'tan, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren öğretmen için taziye mesajı
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri öğretmeni Sait Murat Teker'in, koronavirüs tedavisi gördüğü Seka Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetmesi üzerine Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında, "Her işi öğrenir, yapar ve bu zor süreci atlatırız yeter ki can sağlığı olsun" dediğini hatırlatan Selçuk, "Ne kadar haklıymışız. Kovid-19 nedeniyle kaybettiğimiz Sait Murat Teker öğretmenimize Allah'tan rahmet ailesine sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

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