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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 04.04.2020 - 17:00,Son Güncelleme:/

Bakan Selçuk'tan gençlere ‘hayat eve sığar’ çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk İstanbul Çekmeköy’de bulunan Cengiz Sökmen Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafındna hazırlanan #EvdeKal şarkısının klibinin sosyal medyada paylaştı.

Bakan Selçuk'tan gençlere ‘hayat eve sığar’ çağrısı
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Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Uzaktan eğitim bir yandan devam ederken, İstanbul’da bulunan Cengiz Sökmen Anadolu Lisesi 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri müzik öğretmenleri Olcay ve Fatih Kargan ile birlikte çeşitli enstrümanlar eşliğinde Çayır Çimen Geze Geze şarkısının sözlerini Çayır Çimen Gezmiyoruz şeklinde değiştirerek evlerinde söyledi ve video haline getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk videoyu sosyal medyada paylaştı. Bakan Selçuk mesajında “Sevgili gençler #EvdeKal'ırken kendinizi ifade etmekten geri kalmayın. Bakın Özden Cengiz Anadolu Lisesi'nden arkadaşlarınız sizlerle ne paylaşmamı istedi. hep birlikte 'yelim şarkılarımızı, türkülerimizi, etkinliklerimizi, duygularımızı paylaşalım” diyerek öğrencileri benzer paylaşımları yapmaları konusunda teşvik etti.

VİDEODA YER ALAN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER:

Müzik Öğretmeni: Olcay Korgan.
Edebiyat Öğretmeni: Fatih Korgan.
Öğrenciler: Almula Akkuş, Sevim İlik ,Emirhan Ayındı, Zerda Erdem, Enes Eren Ceylan, Sudenur Eroğlu, Eliz Taşcan, Sinem Ece Değerli, Öykü Feyza Sayı, Hayat Sinem Terzi, Elif Zeylek, Beyzanur Özbilgiç, Yaprak Gülgör, Eylül Biçer, Umut Arda İmre ,Hira Nur Eskibağ.

Şarkının Sözleri:
Çayır çimen gezmiyoruz
Sokak sokak gezmiyoruz
Hayat eve sığar elbet
Kal evinde biraz sabret
Oku, çalış, geliş, üret
Tatil değil eğitim
Ülkemizi seviyoruz
Kendimizi koruyoruz
Evimizde kalıyoruz of

Şehir şehir gezmiyoruz
Cadde,çarşı gezmiyoruz
Hayat eve sığar elbet
Kal evinde biraz sabret
Oku, çalış, geliş, üret
Tatil değil eğitim
Ülkemizi seviyoruz
Çevremizi koruyoruz

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