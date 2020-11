Bakan Selçuk'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajına, "Mutlu çocuklar ve güçlü Türkiye diyerek bir müşterek gayede birleştiğimiz sevgili öğretmenlerim, kıymetli meslektaşlarım" diyerek başladı. Öğretmenlerin Türk milletinin milli varlığına ve geleceğinin inşasına her zaman olduğu gibi bugün de öncülük ettiklerini belirten Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"Bu mukaddes mesleği tercih eden, onun getirdiği maddi manevi sorumluluğu sırtlayan, öğrencisinin içindeki cevheri keşfeden, onlarda farkındalıklar yaratan, onların gözlerinin içine hep dikkatle bakan sizler, şimdi ekran karşısında, telefonun ucunda, bir mesaj kutusunda onları şefkatle sarmaya, yollarını aydınlatmaya, velilerinizi sabırla telkin ve teskin etmeye devam ediyorsunuz. İçinden geçilen salgın günlerinde şahit olduk ki değişimler sizi durdurmuyor, yenilikleri cesur adımlarla karşılıyorsunuz. Eğitim sistemimizin kalitesini belirleyen yeganeliğin, içinizdeki bu meslek aşkı ve cesur adımlarınız olduğuna inanıyorum. Sizler, eğitimin sadece bir unsuru değilsiniz, eğitimin ana karakterisiniz. Bu süreçte toplum nezdindeki öneminiz ve değeriniz bir kez daha idrak edildi, itibarlı yeriniz güç kazandı. Her şartta vicdanıyla yol alan, şefkatiyle güven veren her bir öğretmene, şahsım, öğrenciler, veliler ve bütün Türk milleti adına tek tek teşekkür ediyorum. Evlatlarımızın aydınlık yarınları ve ülkemizin müreffeh geleceği sizin ellerinizde. Meslektaşınız olmaktan gurur duyduğumu bilmenizi istiyor ve Öğretmenler Günü'nüzü içtenlikle kutluyorum."

BAKAN GÜNE ANITKABİR ZİYARETİYLE BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Selçuk ve beraberindeki Bakanlık bürokratları ile öğretmenlerden oluşan heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Bakan Selçuk'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misakımilli Kulesi'ne geçen Selçuk, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Başöğretmenimiz Aziz Atatürk, milletimizin dimağına ışık tutan öğretmenlerimizin '24 Kasım Öğretmenler Günü' vesilesiyle huzurlarınızdayız. Vatan evlatlarının istikbali için eğitim ve öğretimin her aşamasında, milletimizle beraber, hiçbir zorluk karşısında yılmadan, sabır ve metanet içinde bu kutlu eğitim yürüyüşümüzü sürdürmeye eğitime gönül veren tüm öğretmenler olarak kararlıyız. Milletin bahşettiği yüce görevi, millet ve tüm insanlık için ilim ışığında sürdürmeye, tüm gayret ve gücüyle devam edeceğiz. Yeni nesli, öğrenimin her aşamasında verimli, etkili ve başarılı kılmak için süratle gerekli bilgi ve tecrübelerle donatma bilincindeyiz. Cumhuriyetimizin bizlerden aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür fertler beklediğinin idrakindeyiz. Gücümüzü, yüce milletimizin ve aziz şahsınızın tarihe damga vuran kararlılığından almaktayız. Ruhunuz şad olsun."

Selçuk, daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.