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GeriEğitim Bakan Selçuk 'Ziya Öğretmen Bizim Okulda' buluşmalarına devam etti
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Eğitim
AA
Haber Giriş: 23.01.2021 - 00:04 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk 'Ziya Öğretmen Bizim Okulda' buluşmalarına devam etti

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Bakan Selçuk 'Ziya Öğretmen Bizim Okulda' buluşmalarına devam etti
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Ocak'ta Ankara Atatürk Lisesi ile başlayan "Ziya Öğretmen Bizim Okulda" buluşmalarına İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ile devam etti.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mezun ve öğrencilerin çevrim içi olarak bir araya getirildiği "Ziya Öğretmen Bizim Okulda" etkinliklerinin adresinin bu kez Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi olduğunu aktardı.

Selçuk, buluşmaya ilişkin, "Uluslararası program ve faaliyetleriyle farkındalık oluşturan gençlerle faydalı bir sohbet gerçekleştirdik. Hepsine teşekkürler." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk Ziya Öğretmen Bizim Okulda buluşmalarına devam etti

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