Bakan Selçuk: Öğretmen atamaları 1 Eylül’de

“18 Mart atamalarındaki öğretmenlerimizin kararnamelerini 22 Haziran’da okullarına, il milli eğitimlerine göndereceğiz. Bu yıl içerisinde 20 bin öğretmen ataması daha var. Yeni öğretmen atamaları ile ilgili ön başvurular tamamlandı. Öğretmen adaylarının sözlü sınava girecekleri yerleri 22 Haziran’da ilan edeceğiz. Bilim Kurulu’nun öngörüsünde bir değişiklik olmazsa 6-25 Temmuz tarihlerinde sözlü sınavlar yapılacak. 1 Eylül’de de atamalar gerçekleşecek.” Bakan Selçuk, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu değerlendirmeleriyle 7 Haziran’da yapılması gereken LGS’yi iki hafta erteleyerek 20 Haziran’a aldıklarını da söyledi ve sınavın yapılacağı okullarda sağlık açısından her türlü önlemin alındığını belirtti.