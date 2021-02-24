Bakan Selçuk, COVID-19 aşısı oldu

Bakan Selçuk aşı olduktan sonra şu açıklamayı yaptı:

"Öğretmenlerimizle ilgili aşılamanın şubat ayının son haftası yapılacağını konuşmuştuk. Bu çerçevede Çorum’un Sungurlu ilçesi Arife Gazi köyündeyiz. Ben de öğretmenlerimizle beraber aşının ilk dozunu oldum. Öğretmenlerimizin burada aşı olması elbette söz konusu ancak daha sonraki süreçte öğretmenlerimizin ilgili sağlık kuruluşlarında aşılarının yapılması söz konusu olacak. Aşı tedarik sürecine bağlı olarak sağlık bakanlı planlamayı yapıyor. Biz 1 milyon 259 bin çalışanımızın listesini Sağlık Bakanlığı’na iletmiştik.

Öğretmenlerimiz de tüm vatandaşlarımız gibi e-Nabızda ya da 2023’e kısa mesaj göndererek kendilerine sıra geldiği konusunda bilgi alabilirler ve aşılarının ilk dozunu yaptırabilirler. Biz aslında hep uygulamaya gayret ediyoruz. Sürecin başından beri tüm okullarımız Türk Standartlar Enstitüsünün standartlarına göre her türlü hazırlığını yaptı.

Meslek liselerimizin, halk eğitim merkezlerimizin üretimleri sayesinde de hiçbir malzeme sıkıntısı yaşamadan rahatlıkla bu süreci yürütebiliriz. Okullarımız hazır. Okulum temiz belgesini okulların tamamına yakını almış durumda. 1 Mart’ta da diğer okullarımız açılacak. İlkokullarımız, özel eğitim okullarımız, 8 ve 12'nci sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. Dünyada aşılama yeni başladı. Birçok ülke okullarını açmaya başladı. Dünyada hiçbir ülkede henüz tüm ülkenin dolayısıyla tüm öğretmenlerin aşılandığı bir durum söz konusu değil."