Bakan Selçuk: Bir yerde başarı varsa ekibindir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, meslektaşlarıyla düzenli olarak çevrimiçi bir araya geldiği ‘Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları’ kapsamında bu defa da Kocaeli’ne konuk oldu. Öğretmenlerin evlerine misafir olmaktan, onların sorunlarını, çözümlerini, önerilerini dinlemekten duyduğu mutluluğu dile getiren Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin verimli geçtiğini belirten meslektaşlarına, “Bir yerde başarı varsa ekibindir” diye yanıt verdi. Selçuk, “Yaptığınız işler bir tek bakanın şahsi gücüyle olacak işler değil. Ne yaptıysak hep beraber yaptık. Bu görevi beraber omuzladık” dedi.

Evde geçirilen günlerin mesleki gelişim anlamında çok verimli olduğunu, yeni şeyler öğrenmek için fırsat bulduklarını söyleyen öğretmenlere Bakan Selçuk, her zaman eğitimin merkezinde öğretmen olduğunu belirterek teşekkür etti. Selçuk, “Öğretmen arkadaşlarımın hizmet içi eğitimde bu kadar talepkâr olması beni çok mutlu ediyor. Yüz binlerce öğretmenimizin mesleki gelişim talepleri, önerileri var. Sizler ‘Şöyle bir şey olabilir mi?’ dediğiniz anda ben ne söyleyeceğinizi bile duymadan ‘Olabilir’ demek istiyorum. Tüm imkânlarımızla yanınızdayız” diye konuştu.

AYBÜKE ÖĞRETMEN VE TÜM ŞEHİT ÖĞRETMENLER ANISINA

Kocaeli’ndeki meslektaşları, üç yıl önce ilk görev yeri olan Batman Kozluk’da, hain bir terör saldırısında şehit düşen Aybüke öğretmeni unutmadı. Aybüke öğretmenin ölüm yıl dönümünden bir gün sonra gerçekleşen buluşmada, müzik öğretmeni Erdoğan Şahinoğlu’nun bağlama, iki oğlunun da gitar ve ney ile eşlik ettiği Mağusa Limanı türküsü ile Aybüke öğretmen ve tüm şehit öğretmenler anıldı. Buluşmada Aybüke Yalçın’ın Batman’da birlikte görev yaptığı arkadaşı Tuğçe Topaloğlu da vardı. Topaloğlu, türküyü dinlerken çok zorlansa da arkadaşının hatırasını yaşatan herkese teşekkür etti.

ÇOCUKLARDAN MESAJLAR VAR

Çocuklarıyla bağının hiç kopmadığını anlatan Ferahnaz öğretmen, sözü onlara bıraktı. Çocuklar, kendisi de işaret dili öğrenen ve herkese bu yönde tavsiyelerde bulunan Bakan Selçuk’a işaret diliyle “Biz sizi çok seviyoruz öğretmenim” dedi.

Dijital toplantıda evlerine misafir gelecek Ziya öğretmen için hazırlık yapanlar arasında yer alan Meral Atilla’nın YKS’ye hazırlanan kızı, Bakan Selçuk için yaptığı keki ekrandan ikram etti.

Nurşen Çetinkaya’nın elinde ise Ziya öğretmene ilkokul 3’üncü sınıfta okuyan öğrencileri tarafından yazılmış “Ziya amca, sizi görünce boynunuza sarılmak istiyoruz. Çünkü siz bizim ailemizden birisiniz. Amcamızsınız” diyen mektuplar yer aldı.

Bakan Selçuk, Kocaeli’ndeki meslektaşları ve kendisini davet eden öğrencilere teşekkür ederek bir an önce buluşabilmek dileğinde bulundu.