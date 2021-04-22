Bakan Selçuk: 23 Nisan “mutlu olsun”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Mardin’e geldi. Temaslarına Mardin Valisi ve Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş’ı ziyaret ederek başlayan Bakan Selçuk, gündemi değerlendirdi. İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan genelgeyle koronavirüs tedbirleri nedeniyle 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının nasıl yapılacağını anlattı.

BİRLİKTE FAALİYET YAPIYORUZ

Çocuklara yönelik 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hafta sonunu da kapsayacak programların planlandığını söyleyen Bakan Selçuk, "Bu hafta bizim için 23 Nisan haftası ve yarınki tören ve toplantılarla beraber bu yıl 23 Nisan kutlu olsun ifadesi yerine, 23 Nisanı ’mutlu olsun’ ifadesi şeklinde değerlendirmemiz söz konusu. Öğretmenler ve çocuklarımızla çok zengin faaliyetlerimiz olacak. Bunları gün içerisinde görme imkanımızı olacak. Yarın da yine hafta sonuna kadar bu çalışmalarımız sürecek. Çocuklarımızın pencerelerde İstiklal Marşı’nı söylemeleri, bayrakları asmaları, camları süslemeleri ve onlarla beraber uzaktan eğitim de olsa bazı faaliyetler yapması artarak devam edecek. EBA TV’de 23 Nisan kutlamalarında sürdürülecek. Ayrıca çocuklar için küçük bir gazete çıkarıyoruz. Onu da gün içerisinde ilan edeceğiz" diye konuştu.

MARDİN'DE YENİ OKULLAR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mardin'de yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin açılışında "Okulların tamamının teknoloji imkanları ile buluşması, temiz, ferah ortamlar olması 61 okulumuzun açılışından da anlaşılacağı gibi gerçekten çok önemli. Öğrenci sayımızdaki artışla okul sayısındaki artışı kıyasladığımızda elbette daha iyi bir yerdeyiz. Ama ödevlerimiz var, daha çok çalışmamız lazım" dedi.

Bakan Selçuk, 9 ilçedeki 61 tesisin açılışın yapacaklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu açılış için Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'nin bahçesinde, bu ismin altında birleşmek ve burada bilimin yolculuğuna hep beraber hazırlanmak, çocuklarımızın çok daha güzel imkanlarda, ortamlarda bulunması için fırsatlar oluşturmak, çok çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın da Prof. Dr. Aziz Sancar adına bir bilim merkezi kurulması konusunda talimatı oldu. Bunun da hayata geçmiş olması bizi ayrıca mutlu ediyor ve Mardin'deki BİLSEM öğrencilerimize çok daha yüksek kaliteli eğitim vermek için yeni fırsatlarımız oldu. Ben şimdiden emeği geçenlere çok çok teşekkür ediyorum."

Bu merkezlerin özel yetenekli çocukların çok daha ileri çalışmalar yapması için güzel ortamlar hazırladığını dile getiren Selçuk, bugün 4’üncü Bilim ve Sanat Merkezi'ni (BİLSEM) de kentte açmış olduklarını söyledi.