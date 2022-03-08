Bakan Özer: Öğretmenlerimizin yüzde 59’u kadın

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Resim, grafik, geleneksel sanatlar, fotoğraf, heykel, mimarlık, tasarım, tekstil, moda, sinema, tiyatro, müzik, arkeoloji dallarında 10 bini aşkın kitabın yer aldığı kütüphanenin açılışında konuşan Bakan Özer 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için “Bizim eğitim sistemimizde 1 milyon 200 bin öğretmenimizin yaklaşık yüzde 59’u kadın öğretmen. Bu vesileyle çocuklarımızın eğitiminin güzelleşmesine katkıda bulunan tüm öğretmenlerimizin 8 Mart dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi ve Zeytinburnu’na sanatlar lisesi kurulacağını duyurdu.

Bakan Özer açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

ZEYTİNBURNU’NA GÜZEL SANATLAR LİSESİ

“İstanbul’un farklı ilçelerinde güzel sanatlar lisemiz olmasına rağmen Zeytinburnu’nda yok. Kültür ve sanatla bu kadar iç içe faaliyetlerin yürütüldüğü bir belediyemizin olduğu ilçemize güzel sanatlar lisesi yakışır. İnşallah yarından itibaren Zeytinburnu’na bir güzel sanatlar lisesi kuruyoruz. Belediye başkanımız da burada yer alan 10 bin kitabın iki katı, 20 bin kitabı o lisemizde öğrencilerle buluşturacak. 20 bin kitaplı Zeytinburnu Güzel Sanatlar Lisesi’nin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

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KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMADI

26 Ekim 2021 tarihinde tüm okullarımızda kütüphane yapmak için yola çıkmıştık ve iki ay gibi kısa bir sürede 16 bin 361 kütüphaneyi okullarımıza kazandırdık. Bu kütüphanelerimizin tamamının mobilyalarını ve tefrişatını meslek liselerimiz yaptı. Projeye başlamadan önce tüm okul kütüphanelerimizde yaklaşık 7-8 milyon kitap vardı şu an 51 milyon kitap var. Bir taraftan kütüphanesi olmayan hiçbir okulumuz yok derken diğer taraftan hiçbir kütüphanede bu kadar kitap yoktur diyoruz. Bu kütüphanelerimizi ne kadar yaygınlaştırırsak, kütüphanelere ulaşımı ne kadar kolaylaştırırsak geleceğe çok daha güvenli bir şekilde adım atacağız.

KÜTÜPHANELER OKULLARIN KALBİ OLACAK

Sadece kütüphane yapmakla bırakmayacağız. Kütüphaneler aynı zamanda okullarımızdaki kültür-sanat etkinliklerinin kalbi olacak. Kütüphanelerimizdeki kitap sayısı 2022 yılının sonuna kadar 100 milyona ulaşacak. Bu proje başlamadan önce öğrenci başına düşen kitap sayısı 1,6’ydı. İnşallah bu projenin sonunda öğrenci başına düşen kitap sayısı tüm Türkiye’de 7’ye çıkacak. Bu hakikaten OECD ülkelerindeki, kıta Avrupası’ndaki gelişmiş ülkelerdeki okullardaki kitap sayılarıyla yarışabilir bir düzeye tekabül etmektedir.”