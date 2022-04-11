Bakan Özer Katar'da

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Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Özer, Büyükelçi M. Mustafa Göksu'dan Türkiye'nin Katar'daki faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Göksu, Bakan Özer'e kendisini ağırlamaktan dolayı onur duyduğunu belirterek ziyaretleri için teşekkür etti. Bakan Özer de Büyükelçiliğin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için gösterdiği çabalar dolayısıyla Göksu'ya teşekkür etti.

Bakan Özer, daha sonra Büyükelçilik binasındaki Eğitim Müşavirliğini de ziyaret etti.

BAKAN ÖZER'DEN KATAR ÜNİVERSİTESİ'NE ZİYARET

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, daha sonra beraberindeki heyetle Katar Üniversitesi Rektörü Dr. Hassan Al-Derham'ı ziyaret etti. Bakan Özer, görüşmede dost ve kardeş ülke Katar'ı ziyaret etmekten memnuniyet duyduklarını belirterek her alanda olduğu gibi iki ülkenin eğitim alanındaki ilişkilerinin de son dönemde gerçekleştirilen üst düzey ziyaretlerle daha da güçlendiğini kaydetti.

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Türkiye ve Katar arasında eğitimin tüm seviyelerinde iş birliklerinin kararlılıkla sürdürüldüğünü dile getiren Bakan Özer, "Yükseköğretim seviyesinde öğrenci değişimi ile ilgili karşılıklı burs programları aktif olarak yürütülmektedir. 1929 yılından beri farklı üniversitelere öğrenci göndermekteyiz. Buraya da bin 416 kapsamında öğrenci gönderiyoruz. İş birliklerini daha üst düzeye getirip kapasiteyi artırma niyetimiz var” dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin uzun vadede güçlenmesinde eğitim iş birliklerinin önemli olduğuna değinen Özer, şunları söyledi: "Burada eğitim alan çocuklarımız iki ülke arasında kültür elçisi gibi vatandaşlarımız arasında birer köprü vazifesi kurarak dostluğumuzun güçlenmesine, nesilden nesile aktarılmasına fayda sağladığı kanaatindeyim. Bu anlamda iş birliklerine önem veriyoruz."

Üniversite hakkında bilgi veren Al-Derham da ülkesine ve Katar Üniversitesine ziyaretleri için Bakan Özer'e teşekkür etti.

Al-Derham eğitim alanındaki iş birlikleri artırmak istediklerini belirterek "Güçlü bir ülke olan Türkiye, öğrenci sayısının büyüklüğü, eğitimdeki kapasitesi, yetkinliği ve coğrafi konumu itibarıyla bölgesindeki ülkeler için eğitimde çekim merkezi hâline dönüştü" dedi.

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Bakan Özer, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğine ziyaretinin ardından Katar Türk Okulu'na geçerek burada incelemelerde bulundu. Okulun faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Özer, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Doha'daki temaslarının amaçlarından birinin de Katar Türk Okulu'nun kapasitesinin değerlendirilmesi olduğunu dile getiren Özer, okulda ikili eğitimden tekli eğitime geçilmesi için çalışacaklarını belirtti. Öğretmenlerin anaokulu, müzik sınıfı ve etkinlik alanlarına ihtiyaçları bulunduğunu belirtmesi üzerine Bakan Özer, tüm ihtiyaçların karşılanması için yetkililere talimat verdi.

Türkiye'de 6 Ağustos 2021 tarihine kadar devlet okullarına bağlı anaokulu sayısının 2 bin 782 olduğunu aktaran Özer, sözlerini şöyle sürdürdü: "2022 yılında biz 3 bin tane yeni anaokulu, 40 bin tane yeni anasınıfı yapmak üzere yola çıktık, hatta ilk startı İstanbul'da verdik. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde başlattık, 100 tane anaokulunun yapımı için. İstanbul'da 147 tane devlet anaokulu var, 1538 tane özel okul var. Yani seçenek yok. 5 ayda 112 yeni anaokulu, 8 bin 145 anasınıfı hizmete aldık, 264 anaokulu ihalesini yaptık 2 bin 500 üzerinde anaokulunu yatırım programına dahil ettik."

MEB'in parasal değil sadece arsa ile ilgili sıkıntıları olduğuna işaret eden Özer, "Anadolu coğrafyasının her noktasına vatandaşlarımızın çocuklarının erişilebilirliği ile ilgili her türlü yatırımı yapacağız Allah'ın izniyle 2022 sonunda okul öncesi eğitimde 5 yaşta yüzde 100'e, 4 yaşta yüzde 35'ten yüzde 70'e, 3 yaşta yüzde 14'ten yüzde 50'ye çıkaracağız" dedi.

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Bakan Özer, öğretmenlerin mesleki gelişim çalışmalarına ilişkin taleplerine ilişkin ise "Bakanlığımızın yürüttüğünü okul bazlı mesleki gelişim çalışmalarına artık yurtdışında bulunan Türk okullarındaki öğretmenlerimizi de dahil edeceğiz" diye konuştu.