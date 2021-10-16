Bakan Özer: Kapanan sınıf sayısı 4 bin 25

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Okullarda yüz yüze eğitim konusunda kararlılığın devam ettiğini vurgulayan Bakan Özer, şunları söyledi: “Eğitimde fırsat eşitliğini öne koyacaksak tüm önlemleri alarak yüz yüze eğitime devam etmek zorundayız. Türkiye’nin normalleşmesi için eğitim sisteminin normalleşmesi gerekir. Başlangıçtaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. 6’ncı haftayı geride bıraktık ve tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okulumuz yok. 4 bin 25 tane sınıf eğitime ara verdi. Oran yüzde 1’in çok altında ve bu sınıflarımızdan bin 132’sinin pazartesi günü karantina süresi dolacak.” Bakan Özer, “Okullar tatil olacak mı?” diye soran öğrencilere de “Okullar tatil olmayacak” yanıtını verdi.