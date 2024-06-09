AYT ve YDT bugün yapılıyor

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Bugün saat 10.15’te başlayacak olan ve 2 milyon 19 bin 709 adayın başvurduğu AYT, toplam 6 bin 231 bina ve 112 bin salonda gerçekleşecek. Saat 15.45 itibarıyla başlayacak olan YDT’de ise bin 28 bina ve 11 bin 44 salon kullanılacak. AYT’de adaylara Türk dili ve edebiyatı ile sosyal bilimler 1 testinde 40, sosyal bilimler 2 testinde 40, matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 40 olmak üzere toplam 160 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. Saat 15.45’te gerçekleşecek YDT ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. Adayların bu sınavda toplam 80 soruyu yanıtlamak için 120 dakika süresi olacak. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacak. Sınavda adaylara başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

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SINAV SAATİNDEN ÖNCE BİNADA OLMALILAR

Sınavlara, giriş belgesi ile fotoğraflı ve geçerli bir kimlikle girebilecek olan adaylar, AYT’de saat 10.00’dan, YDT’de ise saat 15.30’dan sonra gelmeleri halinde sınav binalarına alınmayacak. Yani adayların sınav saatinden 15 dakika önce sınava girecekleri binada yerini alması gerekiyor. Ayrıca adaylar, AYT’de sınav başladıktan sonra sınavın ilk 135 dakikası ile son 15 dakikasında, YDT’de de sınavın ilk 90 dakikası ile son 15 dakikasında sınav salonunu terk edemeyecek. Bunun yanı sıra adaylara kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından verilecek. Adaylar sınav salonuna girerken yanlarında sınav giriş belgesi ile kimlik kartlarının yanı sıra sadece şeffaf pet şişe içinde su bulundurabilecek.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK TUTULACAK

Adaylar, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını veya fotoğraflı T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak zorunda. Nüfus cüzdanında fotoğrafı olmayan adaylar nüfus müdürlüklerine giderek fotoğraflı yeni kimlik kartlarını alabilecek. T.C. kimlik kartını, nüfus cüzdanını sınav günü kaybeden veya nüfus cüzdanında fotoğraf, T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için il veya ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutulacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün nüfus müdürlükleri saat 07.00-15.30 saatleri arasında hizmet verecek.

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ENGELLİ ADAYLARA EK SÜRE

YKS oturumları için 5 buçuk milyona yakın soru kitapçığı basıldı. Ayrıca sınava katılacak engelli adaylar da düşünüldü. Bu yıl yapılan düzenlemeyle okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adayların tamamına 30 dakika ek süre verilecek. AYT’ye 8 bin 334, YDT’ye ise bin 32 engelli aday katılacak. AYT oturumunda bin 140 ve YDT’de ise 76 okuyucu ve işaretleyici görev alacak.