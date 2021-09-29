Aynh ne demek? Aynh kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı..

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Göktürkler 552-724 yıllarında hakimiyet sürmüş olan bir Türk devletidir. Bu devlet ilk defa Türk ismiyle anılmış olma özelliğine sahiptir. Bu dönemde Orhun Yazıtlarında da Türk kelimesi geçmektedir.

AYHN Ne Demek?

AYHN kelimesinin ne anlama geldiği insanlar tarafından merak konusu olmaktadır. Türk kelimesi ilk defa Göktürklerde AYHN şeklinde yazılmıştır. Günümüzde de bu ismi pek çok yerde görmemiz mümkündür.

AYHN Kelimesinin Anlamı Nedir?

Göktürk devleti döneminde Thor ve Odin efsaneleri çıkmıştır. Bu dönemde kullanılan alfabe ise runik yazı olarak isimlendirilmektedir. Bu alfabe pek çok yazıtta ve mezarlarda kullanılmıştır. Türk ve Türük sözcükleri de ilk defa bu dönemde kullanılmıştır. Orhun yazıtlarında da bu ifade geçmektedir. AYHN kelimesi Türk anlamına gelmektedir. Bu ifade günümüzde de sık sık pek çok alanda kullanılmaktadır. Göktürkçe yaklaşık 1500 yıllık bir geçmişe sahiptir.