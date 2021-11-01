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Avarız ne demek, ne anlama gelir? Avarız kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Avarız#Avarız Nedir
Avarız ne demek, ne anlama gelir Avarız kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Tarih bilimi incelendiği zaman pek çok kelimenin yabancı kökenli kelimeler olduğu görülmektedir. Tarihte kurulan her devlet kendi dilini halk arasında günlük konuşma dili olarak kullanmaya özen göstermiştir. Ancak devletlerarası ilişkilerde yaygın olarak kullanılan başka dillerin kullanıldığı görülmektedir. Avarız kelimesi de bu kelimelerden biri olarak ele alınmaktadır. Peki, Avarız ne demek, ne anlama gelir? Avarız kelimesinin TDK sözlük anlamı ne olmaktadır? İşte, Avarız kelimesi hakkında bilinmesi gereken detayları sizler için derledik.

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Avarız kavramı özellikle Osmanlı Devleti zamanında sıklıkla kullanılan ve halktan alınan bir verginin adı olarak ifade edilmektedir.

 Avarız Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Avarız kelimesi Türkçe bir kelime olmamakla birlikte Arapça kökenli kelimeler arasında yer almaktadır. Bu kelime Arapça arıza kelimesinin çoğulu olarak ifade edilmektedir. Bu kelime anlam olarak herhangi bir durumda karşılaşılan engel ya da arızayı ifade etmek için kullanılmaktadır. Avarız kelimesi ayrıca geçici olan halleri ve durumları anlatmak içinde kullanılmaktadır.

 Avarız Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Avarız kelimesi Arapça bir kelime olduğu için kendi dilinde; kaza, bela, sakatlık ve bozukluk gibi anlamlara gelmektedir. Türk Dil Kurumu tarafından avarız kelimesi anlam olarak, Osmanlı devletinin sadece olağanüstü durumlar söz konusu olduğu zaman halkından aldığı ancak daha sonraki zamanlarda sürekli olarak halktan toplanan bir vergi olarak açıklanmaktadır. Bu vergi savaş ve doğal afetler gibi durumlar ile karşılaşıldığı zaman toplanmaktadır.

 

 

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