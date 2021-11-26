Atik kelimesinin eş anlamlısı nedir? Atiğin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Atik kelimesi günlük hayatta en çok hız ve kabiliyet belirtmek için kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır.

Atik Kelimesinin Eş Anlamlı Kelimeleri Nelerdir?

Atik kelimesinin eş anlamlı olan kelimeleri kıvrak, seri, hızlı, canlı, çevik ve atak kelimesi olarak bilinmektedir. En sık olarak atik kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler ise kıvrak ve hızlı kelimeleri olarak kullanılmaktadır.

Türk Dil Kurumuna Göre Atik Kelimesinin Eş Anlamlı Kelimeleri İle İlgili Örnek Cümleler

Türk Dil kurumuna göre atik kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler ile ilgili örnek cümleler şöyledir;

Senin kadar kıvrak bir eleman bizim iş için çok gerekli.

Yokluğunda senin kadar hızlı bir şekilde yemek yapamadım.

O kadar çabuk bir şekilde yerinden kalktı ki bu ataklığın kimsede olmadığını düşündüm.

Düğün esnasında atılan serseri kurşunda ani bir çeviklikle çocuğu kurtaran o adamdı.

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Üretim bandında oldukça seri bir çalışan olması gerekir.

Savunma sanatlarında en önemli olan atak ve kuvvetli olmaktır.