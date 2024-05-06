Atatürk’ün orijinal tarihi portresi MEB arşivinde

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MEB’den yapılan açıklamada, “Eğitim camiamız açısından ayrı bir değeri olan tarihî tablonun arkasındaki ‘Atatürk Portresi Raporu’ başlıklı ıslak imzalı belge bu eserin değerini ortaya koyuyor” denildi. Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“1961 yılında Atatürk’ün manevi kızı Prof. Dr. Afet İnan başkanlığında Ankara’da toplanan Harp Tarihi Dairesi’nden Tarih Uzmanı Tevfik Bıyıklıoğlu, Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Mimar Muhittin Güreli, Ressamlar Derneği Başkanı Turgut Zaim ve Ressamlar Derneğinden Ressam Rami Uluer’den oluşan 6 kişilik komisyon bir rapor hazırladı. Raporda, Atatürk'ün fotoğrafının 75x95 ebadında büyütülmesiyle Ressam Şeref Sonel tarafından sulu boya renklendirme tekniğiyle yapılan portrenin, kıymet biçilemeyecek bir eser olduğu belirtildi.”

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ATATÜRK’ÜN İFADELERİNE UYGUN

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü zihinlerin ortak değeri kılan tarihî fotoğrafın, orijinaline uygun olarak çizildiğine dair komisyon raporunda ise “Bu tablo tamamen tarihidir. Büyük Atatürk’ün o zamanki halini aslına tamamen uygun olarak ifadelendirmiştir. Yüz, göz ve saç rengi tamamıyla gerçeğe uygun. İşleniş tarzı itibarıyla şimdiye kadar görülen Atatürk resimlerinin hepsinden daha üstün ifadeli. Bu portrede Atatürk’ün iradesini, kudretini, azmini, asaletini, zekâsını, sevimliliğini ve büyük insanlığını bir arada görmek ve duymak mümkün. Kullanılan renkler gayet ahenkli ve iyi kıymetlendirilmiş. Bu eser yalnız tarihi kıymet olarak değil, aynı zamanda Türk milletine ve sanatkârlarına hakiki Atatürk’ü göstermesi bakımından kıymet biçilemeyecek değerde bir eser. Bu portrenin aslının taşıdığı kıymetlerden hiç kaybetmeden teksirinin temini çok mühim. Bu şaheser portrenin sahasında dünyaca şöhret yapmış ve güven kazanmış bir müesseseye büyük Atamızın ululuğuna yaraşır bir hassasiyetle çoğaltılması şart” değerlendirmesi yapıldı.