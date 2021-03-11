Aslan Yürekli ne demek? Aslan Yürekli deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Deyimler sözlüğünde, İçinde ''aslan'' kelimesi geçen ve cesareti anlatan pek çok söz yer alıyor. Bu deyimlerden en bilinenleri ve günümüzde de yaygın olarak kullanılanları şunlardır: ''Aslan kesilmek'', ''Aslan sütü emmiş'' ve ''Aslan Kesilmek''

Aslan Yürekli Ne Demek?

Aslan yürekli, sevdikleri için her türlü tehlikeyi göze alan ve cesur kişileri anlatan bir deyimdir. Bu deyim aynı zamanda cömert ve yiğit insanları tanımlamak için de kullanılır.

Aslan Yürekli Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Hiçbir şeyden korkusu olmayan ve cesaretiyle herkese örnek olan kimse. Anlamı: Babacan, mert, cömert ve adaletten yana olan kişi.

Aslan Yürekli Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Benim babam korkusuz ve aslan yürekli bir adamdır.

2- Aslan yürekli kişilerin değer verdiği insanlar için yapamayacakları şey yoktur.