Asker kelimesinin eş anlamlısı nedir? Askerin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Asker kelimesiyle aynı anlama sahip olan kelime er kelimesidir.

Asker Ne Demek?

Asker kelimesinin anlamını bilmek için asker kelimesinin ne anlama geldiği bilinmesi gerekmektedir. Asker kelimesinin anlamı orduda görev yapan erden generale kadar herkes anlamında verilmektedir. Asker kelimesinin anlamı askerlik görevi yapan veya asker ödevi anlamında verilmektedir.

Asker Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Asker kelimesinin bir adet eş anlamlı kelimesi vardır. Asker kelimesinin eş anlamlısı er kelimesidir. Er kelimesi asker kelimesinin anlamları içinde de yer almaktadır. Cümle içinde asker kelimesi yerine er kelimesi yazılsa cümlenin anlamında bir değişiklik olmaz.

Asker Kelimesiyle İlgili Cümle

Asker adam nerde ne yapacağını biliyor. / Er adam nerede ne yapacağını biliyor.

Asker evine dönmek için gün sayıyordu. / Er evine dönmek için gün sayıyordu.

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Gece nöbetini yeni askere yazmışlardı askerlikteki ilk zamanları oldukça zor geçiyordu. / Gece nöbetini yeni ere yazmışlardı erlikteki ilk zamanları oldukça zor geçiyordu.

Askerler bu vatan için canını dişine takıp savaşmışlardır. / Erler bu vatan için canını dişine takıp savaşmışlardır.