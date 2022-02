Arduino While döngüsü nedir ve ne işe yarar? Arduino while döngüsü kullanımı ve örnekleri

Haberin Devamı

Arduino while döngüsü, kodların belirlenip uygulanmasıyla yapılmaktadır. Bu sayede programlar düzgün ve doğru şekilde çalışmaktadır. Arduino içerisinde birçok döngü bulunmaktadır. Ancak Arduino while döngüsü diğerlerine göre farklılık göstermektedir.

Arduino While Döngüsü Nedir?

Döngüler içerisinde amaçlarına göre üç adet döngü bulunmaktadır. Arduino while döngüsü yapılırken şartlar aynı anda tamamlanmaktadır. Dolayısıyla doğru değişken bu aşamada döngü dışarısında yer almaktadır. Bu döngü içerisinde koşulun doğru veya yanlış olduğu önem arz etmektedir. Doğru koşul gerçekleşmişse döngü devam edecektir. Ancak yanlış koşul tercih edilirse, döngü while kodlarına uğramadan devam edecektir. While döngüsü doğru uygulandığında döngü devamlı olarak çalışmayı sürdürecektir.

Arduino While Döngüsü Ne İşe Yarar?

While döngüleri tüm kodlama dillerinde sıklıkla uygulanmaktadır. Arduino while döngüsü, en basit haliyle koşul yanlış olana dek sonsuza kadar çalışmaktadır. Yani doğru bir komut uygulanırsa döngü sorunsuz şekilde çalışmaya devam etmektedir. While döngüsü sayesinde komutların en başta kontrol edilmesi sağlanmaktadır. Bu sayede programlar ve kodlar uygulanırken hata olup olmadığı görülebilmekte ve anlaşılmaktadır. Döngü başlamadan önce Arduino while döngüsü komutuyla test edilme işlemi gerçekleşmektedir. Aynı zamanda döngü doğruysa sorunsuz olarak sürekli çalışmaktadır.

Arduino While Döngüsü Kullanımı ve Örnekleri

Bir önceki koşulun doğru olup olmadığını Arduino while döngüsü tespit etmektedir. Sonrasında çalışmaya devam etmektedir. Örnek olarak parantez içerisinde '( )' verilen herhangi bir değer azaltılıp artsa da döngü devam etmektedir. Çünkü koşul doğruysa, artma veya azaltma işlemi yapılabilmektedir. While zaten Türkçe ‘de olduğu süre boyunca anlamını taşımaktadır. Dolayısıyla bu komut verilen bir komut doğruysa sürekli olarak çalışacağı anlamına gelmektedir. Arduino uygulamaları ve LED uygulamalarda sıklıkla kullanılmaktadır.

Arduino while döngüsü yapılırken önce fonksiyon içi belirlenmektedir. Sonrasında while döngüsü gerçekleşmektedir. Doğru koşul ve durum sağlandığında bu döngü sonsuza kadar çalışmayı sürdürmektedir. Bu döngü sayesinde döngünün ne yapacağı ve ne sıklıkla yapacağı belirlenmektedir. Mesela park sensöründe hangi mesafede ötsün gibi komutlar uygulanmaktadır. Bu nedenle arduino kodlamasında oldukça önem arz etmektedir. Günümüzde bu kodlar sayesinde otomatik birçok sistem istenilen şekilde çalışmaktadır. Zamanı ve koşulu doğru uygulayınca, Arduino while döngüsü sürekli sorunsuz çalışmaktadır.

Arduino While Döngüsü

Arduino while döngüsü uygulanırken belirli kurallar yer almaktadır. Eğer döngünün sürekli devam edilmesi isteniyorsa kodlama buna göre yapılmaktadır. Kısacası işlemlerin kaç defa gerçekleşeceği yazan kişi tarafından belirlenmektedir. Bu sayede istenilen sayıda bu döngü yazılabilmektedir. Aktif olarak Arduino while döngüsü işlemleri sırasıyla gerçekleştirmektedir. Komut doğruysa while döngüsü sürekli olarak çalışmaktadır.

Birçok LED, park ve arduino uygulamalarında while döngüsü sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca Arduino while döngüsünde komutlar başlamadan önce kontrol edilmektedir. Yani parantez içerisindeki değerler çalıştırılmadan önce incelenmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken, komut ve döngü kodlarının istenilen şekilde yazılması olmaktadır.

Arduino While Döngüsü Kullanımı

Bazen analog olarak Arduino while döngüsü kullanılabilmektedir. Bir sensörün değerini belirlemek ve kalibre etmek için karşımıza çıkabilmektedir. Arduino while döngüsünün bilinmesi kodlarken oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü belirli değer ve zaman aralıkları bu sayede uygulanmaktadır. Arduino while döngüsünde koşul doğru veya yanlış olarak ikiye ayrılmaktadır. Koşul doğruysa bu döngü sorunsuz şekilde sürekli olarak çalışmayı sürdürmektedir.