Araştırma görevlisi yerleştirme sonuçları

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Öncelikli Alan kapsamında lisansüstü eğitim programlarına yerleştirilmesi uygun bulunan araştırma görevlilerinin yerleştirildikleri üniversitelerin bahar yarıyılı ders başlangıç tarihleri de göz önünde bulunduruldu. Atanan adayların, ALES sonuç belgesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, lisans transkripti ile öncelikli atananların ise kadroya atandığına dair belgelerle birlikte en geç 25 Şubat'a kadar yerleştirildikleri üniversitelerin ilgili enstitülerine başvurmaları gerekiyor.

ÖNCELİKLİ ALANLARDAKİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN