Apolar kovalent bağ nedir, özellikleri ve örnekleri nelerdir? Apolar bağ güçlü mü yoksa zayıf etkileşim mi

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Taşımış olduğu görevleri ve özellikleri ile beraber apolar kovalent bağlar yapısal açıdan önemli bir yer taşımaktadır. Bu şekilde ortaya çıkan moleküller elektron ile beraber atomlar eşliğinde belli bir yapı oluşturur. Bu yapı değişik özellikleri ve görevleri ile beraber kimyasal süreç doğrultusunda önemli bir yer taşımaktadır.

Apolar Kovalent Bağ Nedir?

Apolar kovalent bağ aynı zamanda apolar bağ olarak da ifade edilir. Aynı cins iki ametal atom arasında meydana gelen kovalent bağ türü apolar kovalent bağlı olarak bilinir. Böyle bir durum ile ortaya çıkan moleküller ise element molekülü şeklinde isimlendirilir. Bu moleküller içerisinde elektronlar ortaklaşa bir şekilde kullanılır. Böylece elektronlar her iki atom çekirdeği tarafından eşit oranda çekilir. Bunun genel nedeni ise çekilecek yüklerinin aynı olması gelmektedir.

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Apolar Kovalent Bağ Özellikleri Nelerdir?

Belli başlı bazı özellikleri ile beraber polar ve apolar kovalent bağlar ön plana çıkmaktadır. Bu doğrultuda taşımış oldukları özellikler ile beraber kimyasal süreç doğrultusunda, belli başlı bazı unsurları ön plana çıkarlar.

- Aynı cins atomdan oluşan iki atom molekülünde, elektron dağılımı dengeli olduğu için apolar etkisi gösterir.

- Farklı cins atomdan oluşan 2 Atom molekülünde, elektron dağılımı dengesiz olduğu için polar etkisi gösterir.

- Genel olarak iki cins atomdan meydana gelir.

- Ortaya çıkan moleküler element molekülü olarak bilinir.

- Her iki atom çekirdeği kapsamında eşit oranda çekim gösterir.

Bu şekilde öne çıkan birçok farklı özelliği ile beraber apolar kovalent bağlar ortaya çıkmaktadır. Böylece elektron dağılımının dengeli dengesiz olması ile beraber, yoğun olduğu duruma bağlı şekilde polar ve apolar etkisi gösterir. Bu etki ise kimyasal süreç ve reaksiyonu etkilemede önemli bir yer taşımaktadır.

Apolar Kovalent Bağ Örnekleri Nelerdir?

Apolar kovalent bağlar aynı zamanda kutupsuz bağ şeklinde ifade edilmektedir. Molekülleri aynı olan atomlardan oluşması ile beraber, genel olarak iki atomlu yapıya sahip şekilde öne çıkarlar. Bu konuda öne çıkan ve ifade edilen birçok farklı örnek bulunmaktadır.

- N2

- H2

- O2

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Yukarıda verilen örnekler ve atomları arasında mevcut olan bağ apolar kovalent bağ şeklinde ifade edilmektedir. Herhangi bir kutpu olmayan, yani kutupsuz bağ biçiminde ön plana çıkarlar. Diğer bir ifade ile aynı cins ametal atomlar üzerinden meydana gelen bir yapı şeklinde anlatmak mümkün. Özellikle taşımış olduğu görevler ve özellikleri eşliğinde kimyasal açıdan önemli bir yere sahiptir. Maddi açıdan birçok farklı yapıda yer aldığını ifade etmek mümkün.

Apolar Bağ Güçlü mü Yoksa Zayıf Etkileşim mi?

Özellikle merak edilen konulardan biri olarak apolar kovalent bağların güçlü mü yoksa zayıf bir etkileşim gösterip göstermediğidir. Bu konuda bağın güçlü olup olmadı enerjisine bağlı şekilde değişkenlik göstermektedir. Bu doğrultuda apolar bağ güçlü bir bağın olduğunu, diğer bir değişle güçlü bir etkileşim gösterdiğini ifade etmek mümkün.

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Genel olarak kimyasal türler arasında etkileşim söz konusu olduğu vakit, bu durum bağın güçlü ya da zayıf olduğuna göre 2 farklı şekilde ele alınmakta. Bunlardan biri güçlü etkileşimler diğeri ise zayıf etkileşimler şeklinde öne çıkar. Ancak metalik ve iyonik bağ ile beraber aynı zamanda kovalent bağlar güçlü bağa sahiptir.