AÖL ders seçimi ne zaman? AÖL kayıt yenileme başladı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde yer alan Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitim hayatını sürdüren yüz binlerce kişi, kayıt yenileme işlemlerinin ardından ders seçiminin ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. İşte, 2020 AÖL ders seçimi hakkında ayrıntılar...

İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME

AÖL'ün kayıt yenileme işlemi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 7 Eylül'de erişime açılacak. Konu hakkında MEB’den yapılan resmi bir açıklamada; "2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2020/1. Dönem Kayıt Yenileme İş ve İşlemleri 07.09.2020 Pazartesi günü başlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem yeni kayıt işlemleri başladı.

Açık Öğretim Lisesi 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem İlk Kayıt Başvuru Tarihleri: 31 Ağustos - 09 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?

Kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrencilerimizin öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri ve diğer bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.