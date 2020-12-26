AÖF final sınavları ne zaman? 2020-2021 Güz Dönemi AÖF sınav tarihleri belli oldu!

2020 2021 AÖF dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Vize sınav sonuçlarının açıklanması sonrası öğrenciler dönem sonu sınav tarihlerine yoğunlaştı. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, AÖF final sınavları ı 16-17 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşecek. Söz konusu sınavların vizelerde olduğu online yapılmadı bekleniyor.

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.

SINAVA REKOR SAYIDA KATILIM

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim için yapılan 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi ara sınavlarının başarıyla tamamlandığı bildirildi.

AÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından bu yıl geliştirilen ve Açıköğretim Sistemi'nde daha önce üç kez kullanılan çevrimiçi sınav uygulaması, COVID-19) salgını nedeniyle bu dönem de tercih edildi. AÜ, 1 milyon 132 bin 619 öğrencisi için 6 milyon 326 bin 812 derse ait rekor sayıda sınav oturumunu gerçekleştirdi. Öğrencilerin yüzde 97'sinin katıldığı sınavlar, 12-14 Aralık ve 19-21 Aralık'ta yapılarak tamamlandı.

‘Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Çevrim içi Sınav Uygulama Yönergesi’ gereğince sınavda kural ihlali yaptığı tespit edilen öğrencilerin ilgili derse ait sınavları ise geçersiz sayıldı.

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.